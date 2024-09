“QUANDO C’È DA TAGLIARE I NASTRI LE ISTITUZIONI SONO SEMPRE FORTISSIME” – IN PREDA ALLA SINDROME DEL DISSING, FEDEZ ESONDA SUI SOCIAL PURE QUANDO INAUGURA UNA CASA PER BIMBI MALATI ONCOLOGICI A ROMA, PUNTANDO IL DITO CONTRO L’ASSESSORE AL PATRIMONIO, TOBIA ZEVI, E IL SINDACO, ROBERTO GUALTIERI – MA ZEVI NON CI STA E GLI RISPONDE A TONO: “NON SONO AMICO DI CHIARA FERRAGNI, LO GIURO. UN VERO PECCATO FARE POLEMICHE SENZA SENSO. I DISSING QUALUNQUISTI ANDRANNO PURE DI MODA MA…”

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “La Repubblica – Edizione Roma”

“Giuro che non sono amico di Chiara Ferragni e nemmeno di Tony Effe”. Scherza, ma neanche troppo l’assessore al patrimonio di Roma, Tobia Zevi. È lui l’ultima vittima dei dissing di Fedez, il rapper milanese da giorni al centro delle cronache proprio per le battaglie a colpi di strofe contro il trapper romano Nicolò Rapisarda (in arte Tony Effe).

Questa volta lo scontro nasce durante un evento di beneficenza.

Poi esplode sui social dopo un post del cantante, che accompagna con parole amare l’inaugurazione de “ La casa di Andrea”, la casa di accoglienza per famiglie e bambini affetti da gravi patologie di via Giuseppe Lazzati, ristrutturata grazie alla Fondazione Fedez: «Ho preso questo impegno a marzo e grazie ad un grande sforzo di squadra oggi siamo riusciti ad inaugurare questo bene sequestrato alla criminalità organizzata. Ringrazio tutte le istituzioni presenti oggi, quando c’è da tagliare i nastri sono sempre fortissimi».

Fedez non cita mai Zevi. Ma nel primo scatto della galleria fotografica, accanto a lui che taglia il nastro, c’è proprio l’assessore capitolino in rappresentanza del sindaco Gualtieri. Per questo Zevi ha chiesto un chiarimento pubblico al rapper sfidando anche le leggi del mondo social, che di certo non sono dalla sua parte: sono 4mila le persone che lo seguono su Instagram.

Circa 14 milioni, invece, i follower del cantante. «Siccome ho cominciato a ricevere centinaia di messaggi dopo il tuo post ( tutti mi chiedono se ce l’hai con me!), ti dico quello che penso. Penso che sia un vero peccato usare questa giornata di festa, avvenuta anche grazie al tuo prezioso contributo, per polemiche senza senso, ma forse sui social si usa fare così. I dissing qualunquisti andranno pure di moda ma, se potete, appassionatevi alla storia di Fiorella e de “La Casa diAndrea”. Ne vale assai di più».

[…] «Il lavoro che in tanti svolgiamo sui beni confiscati non è fatto solo di nastri tagliati e applausi, ma anche e soprattutto di minacce, intimidazioni, auto blindate, e persone coraggiose, dentro e fuori le istituzioni, che non si fanno impaurire dalle mafie».

Dal rapper non è arrivata nessuna replica all’assessore che è solo l’ultimo in ordine cronologico ad essere stato “ dissato” da Fedez.

