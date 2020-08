“QUANDO LA SANTANCHÉ HA DETTO “PROSTATITE” IO MI SONO COMMOSSO” – OTTAVIO CAPPELLANI E “LA MINCHIA DI BRIATORE”: “MENTRE STAI CERCANDO DI GODERTI QUESTO DECLINARE DELL’ESTATE, SENZA PREAVVISO, TI APPARE NELLA MENTE L’IMMAGINE DI BRIATORE CHE SI ALZA (“OPPELÀ”), SI FA STRADA NEI BAGNI DEL LOCALE E MENTRE GLI ALTRI SONO INTENTI A PIPPARSI LA CIPRIA, BRIATORE, SOLO, A GAMBE LARGHE, SUDATO, SOFFRE, SI SFORZA, MA NIENTE, SENTE SOLO IL PISELLO CHE GLI VA A FUOCO”

Ottavio Cappellani per “la Sicilia”

MEME SULLA PROSTATITE DI FLAVIO BRIATORE

Sono questi i momenti in cui manca la rassicurante e lucida parola di Luciano Onder, capace di farci razionalizzare la ridda di pensieri che ci frulla in testa, e che vertono – dobbiamo ahimé ammetterlo – sulla minchia di Flavio Briatore.

Solo Luciano Onder potrebbe infatti riportare il concetto di prostatite, il vero tormentone di questa estate, alla sua fredda dimensione medica, liberarla dalle associazioni mentali (spesso ripugnanti) che a causa degli ultimi avvenimenti fanno capolino all’improvviso nei nostri pensieri.

Ottavio Cappellani

L’avevamo accennato la settimana scorsa: in questa stessa rubrichetta avevamo sostenuto che in discoteca oramai ci vanno solo gli anziani. Ma non pensavo che la cosa esplodesse fino a tal punto, non immaginavo che sulla “vita smeralda”, sul turbinio di discoteche e abbronzature e lini e odore di crema abbronzante si stagliasse minacciosa nel cielo, come un’astronave aliena, una immensa prostata ingrossata.

tweet sulla prostatite di briatore 1

Perché poi il pensiero va lì, e da lì non si sposta, e mentre stai cercando in qualche maniera di goderti questo declinare dell’estate, senza preavviso, ti appare nella mente l’immagine di Briatore, seduto a un tavolo in un locale, che sciabola lo champagne seduto sul ciambellone.

O lui che si alza (“oppelà”), si fa strada nei bagni del locale, con la fila di quelli che devono incipriarsi il naso, e mentre gli altri sono intenti a pipparsi la cipria, Briatore, solo, a gambe larghe, sudato, soffre, si sforza, ma niente, sente solo il pisello che gli va a fuoco.

MEME SULLA PROSTATITE DI FLAVIO BRIATORE

Io ci ho provato a razionalizzare la cosa, a liberarmi da questi pensieri, ho cercato “prostatite” su internet, ho consultato siti medici specializzati, risultato: ancora peggio.

E’ tutto un fiorire di batteri a trasmissione sessuale, microlesioni del retto, esplorazione anale digitale che appena l’ho letta mi sono sentito male pensando che la bottiglia sciabolata, solitamente, si accompagna a una portata di “finger food” (cibo da portare deliziosamente ed elegantemente alla bocca con le dita).

briatore prostatite-19

Tra le cause della prostatite esiste anche – giuro – un “trauma lesivo del perineo (area compresa tra lo scroto e l’ano), e persino io, che di solito evito di occuparmi degli affari degli altri, mi sono ritrovato a pensare, mentre sorseggiavo uno spritz sulla spiaggia: “Ma chi ha preso a calci in culo Briatore, e soprattutto perché? E la scarpa che ha causato la lesione era scamosciata?”.

Nel sottoproletariato siciliano vi era una usanza in qualche modo commovente: conservare sotto spirito le parti del corpo che venivano asportate. Venivano mostrate con orgoglio all’occasionale visitatore. Esprimeva la meraviglia del poverissimo allorquando scopriva che lo Stato si occupava davvero di lui.

flavio briatore arriva a casa di daniela santanche' per la quarantena 13

Urlava con strazio e sollievo che l’umanità non è così cattiva se si è presa la briga di asportare (gratuitamente) una cistifellea. Era speranza nel futuro: anche quando i nostri figli saranno orfani, poveri, vagando scalzi nelle strade di campagna alla ricerca di una crosta di formaggio, ci sarà sempre qualcuno che si occuperà di loro. Quando la Santanché ha detto “prostatite” io mi sono commosso.

