“QUANDO SEI IN DIFFICOLTÀ E QUALCUNO SEMBRA VOLERTI TENDERE UNA MANO PRESTANDOTI DEI SOLDI, FERMATI: È SOLO L’INIZIO DELL’INCUBO” – IL TITOLARE DI UN BAR ROSTICCERIA DI ROMA, GIÀ VITTIMA DI USURA, RACCONTA LA SUA DRAMMATICA ESPERIENZA: “SONO CADUTO IN UNA TRAPPOLA MICIDIALE. CI HO RIMESSO TANTI SOLDI, NON RIUSCIVO PIÙ A PAGARE IL PERSONALE, I FORNITORI O LE UTENZE DEL LOCALE. E AVEVO GENTE INTORNO CHE MI PERSEGUITAVA, CI HO RIMESSO ANCHE DI SALUTE. ORA, CON LA GUERRA ARRIVATA DOPO IL COVID, SONO DI NUOVO IN CRISI, MA…”