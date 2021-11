MOURINHO CONTRO TUTTI – DOPO IL PARI CON IL BODO SE LA PRENDE, TANTO PER CAMBIARE, CON L'ARBITRO: "DUE RIGORI NETTI. ANCHE IN CONFERENCE C'È GENTE SCARSA. E IN CAMPIONATO QUANTI PUNTI ABBIAMO PERSO PER LE DECISIONI ARBITRALI?" - POI, PER FARSI QUALCHE AMICO IN PIU' NELLO SPOGLIATOIO, SPARA: "IL PROBLEMA È IN ATTACCO, ZANIOLO, ABRAHAM E MKHITARYAN SBAGLIANO TROPPO" - INFINE, L'IMMANCABILE BORDATA SUI LIMITI DELLA ROSA...