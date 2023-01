1. IL PRINCIPE HARRY IN UN CESPUGLIO CON LA MODELLA: ERA «COME UN ANIMALE». ECCO COSA FACEVANO INSIEME

Prima di sposare Meghan Markle, è noto che il principe Harry abbia avuto una vita piuttosto turbolenta tra vizi ed eccessi, raccontati in parte prima dalla stampa internazionale e oggi da lui stesso nell'autobiografia Spare.

L'ex modella Nicola McLean ha recentemente raccontato del suo incontro con Harry, avvenuto nel 2015, durante il trentesimo compleanno della stella del rugby, James Haskell. Il sito Espress Co Uk ha riportato le sue parole.

"Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio. Stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato" ha spiegato la modella, raccontando il salvataggio da parte del Duca del Sussex. Nicola McLean ha spiegato che quella sera, come tante altre, Harry era "come un animale" quando si trattava di bere alcol. "Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?" ha aggiunto.

2. ORA HARRY È ACCUSATO DI CRIMINI DI GUERRA DALL’IRAN: “HA UCCISO 25 INNOCENTI E POI IL REGNO UNITO PREDICA SUI DIRITTI UMANI...”

Non c’è tabloid inglese che oggi non spari la notizia in prima pagina. Ora anche l’Iran dalle mani insanguinate si interessa al libro «Spare» scritto da duca di Sussex. E lo usa come surreale arma di propaganda. Il regime totalitario che ha ucciso centinaia di manifestanti disarmati, ha accusato Harry di crimini di guerra perché colpevole di aver «sterminato 25 combattenti talebani».

[…] Immediata è arrivata la reazione della Gran Bretagna. Il colonnello Richard Kemp , ex comandante delle forze britanniche in Afghanistan, ha dichiarato: «Il regime iraniano è colpevole di crimini contro l’umanità per il trattamento riservato al proprio popolo e per l'uso di deleghe per uccidere cittadini in tutto il mondo.

È anche un atto criminale sostenere la guerra di Putin in Ucraina . Attaccare Harry è la prova che si stanno arrampicando sugli specchi per difendere la loro esecuzione di Alireza Akbari ex vice ministro della Difesa». […]

