“QUANDO USCIVAMO SI VANTAVA DI AVER AVUTO MILLE DONNE. ERA OSSESSIONATO DALLA PROPRIA BELLEZZA” – STEFANIA LOIZZI, UNA DELLE DONNE DROGATE E VIOLENTATE DAL UBALDO MANUALI SULLE ALTRE VITTIME DEL NETTURBINO ROMANO: “NEL 2021 HO BLOCCATO IL SUO PROFILO FACEBOOK DOPO AVER SCOPERTO IL POST DI UNA DONNA CHE GLI AVEVA SCRITTO: “NON TI VERGOGNI, BRUTTO SCHIFOSO, DI QUELLO CHE HAI FATTO?” UNA L’HO CONOSCIUTA E L’HO RIMPROVERATA: PERCHÉ NON HAI DENUNCIATO? PENSAVA DI FARLA FRANCA..."

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano,Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

stefania loizzi 2

[…] «Ogni volta che uscivamo insieme si vantava con me di aver avuto mille donne. Era ossessionato dalla propria bellezza, dal mettersi in mostra. Ma poi mi scattava foto in continuazione e mi ripeteva “Guarda che io sono un uomo serio, sono loro che mi cercano”». Stefania Loizzi, una delle vittime delle violenze del netturbino Ubaldo Manuali, ricorda tutto. Fatti e sensazioni vissuti dalla fine del 2020 al 14 gennaio scorso quando in ospedale ha scoperto di essere stata drogata dal 59enne di Riano, alle porte della Capitale, arrestato dalla polizia per altri tre stupri e sospettato di averne commessi altri.

UBALDO MANUALI

«[…] Con lui non c’è stato mai nulla di romantico: i suoi occhi, il suo sguardo, non mi sono mai piaciuti, ma un’amica mi aveva assicurato che era una persona perbene. Non era così».

E oggi, come se l’inchiesta che l’ha portato in carcere avesse levato un tappo sul suo passato, molte donne si stanno facendo avanti per denunciare esperienze e sospetti nel loro rapporto con Manuali […] sulla bacheca di uno dei sei profili social del netturbino aspirante attore. «Anche a me aveva invitata a casa sua. Meno male non ci sono mai andata!», racconta Annalisa.

stefania loizzi 4

Altre allegano gli articoli su di lui sotto ogni suo post, quasi a mettere in guardia chi lo ha conosciuto. Gli investigatori della Squadra mobile di Viterbo e del commissariato Flaminio Nuovo indagano per risalire a casi analoghi a quelli già fissati nell’ordinanza del gip, che motivava il carcere, poi trasformatosi in domiciliari con obbligo del braccialetto, con il rischio che Manuali abusi di altre donne.

UBALDO MANUALI

Lui è ai domiciliari a Cerveteri, a casa di parenti, dove per un periodo ha vissuto da ragazzo. Che avesse numerose relazioni non era un segreto, come sottolineato anche dalla figlia, con l’intento di difenderlo: «Mio padre non avrebbe mai fatto una cosa del genere, non ne avrebbe avuto bisogno. Chiunque sia andata a letto con lui, sono sempre state consenzienti». Parole simili vengono riportate in capo alla ex moglie e alla compagna, in casa della quale, sulla Casilina a Roma, è stato arrestato.

«Mi aveva colpito il fatto che fosse una persona molto religiosa — continua con lucidità Stefania Loizzi —, mi aveva perfino confidato di essere stato miracolato quando il furgone su cui lavorava ha preso fuoco e lui ha perso un piede nell’incendio. Chissà se era vero. Ogni tanto mostrava un tesserino, credo fosse da poliziotto, ma mi aveva detto di fare il netturbino».

stefania loizzi 1

I sospetti sull’amico hanno cominciato a essere troppi, al punto che «nel 2021 ho bloccato il suo profilo — ricorda ancora la vittima di Manuali —: è successo dopo aver scoperto, curiosando sulla sua pagina Facebook, il post di una donna che gli aveva scritto: “Non ti vergogni, brutto schifoso, di quello che hai fatto?”. […] Una l’ho conosciuta e l’ho rimproverata: perché non hai denunciato? perché accettare tutto in silenzio? È quello che pensava, sapeva di farla franca».

stefania loizzi 3

E con lui anche gli amici ai quali Manuali ha mostrato i video delle violenze. «Mi domando ancora come abbiano fatto a tacere davanti a uno schifo del genere - conclude -. Non li ho mai conosciuti. Mi diceva di averne tanti, in tre anni non ne ho visto uno: ora potrei denunciare anche loro».

