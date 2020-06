“CON LA QUARANTENA IL MIO LAVORO ONLINE È ANDATO SEMPRE MEGLIO” – LA PORNOSTAR NAPOLETANA VALERIA CURTIS: “MI AUGURO DI CONTINUARE COSÌ, MA IL MIO SOGNO NEL CASSETTO È DIVENTARE UN’ATTRICE NORMALE” – PER ORA, RIMANE NEL CASSETTO: “SONO BISESSUALE, LA MIA SPECIALITÀ IN ENTRAMBI I CASI È IL SESSO ORALE. UN CONSIGLIO ALLE DONNE: NON DISDEGNATE IL…”

valeria curtis 20

Valeria Curtis è una pornostar italiana, nata trentadue anni fa nella città del sole, del mare e del buon cibo, la bella Napoli; ovviamente il cognome Curtis è un omaggio al grande Re della sua città, l’immortale Totó. Ha iniziato la sua carriera a diciotto anni come semplice sexy star prima di essere notata dal famoso regista hard Andy Casanova che le propone di entrare a far parte della sua scuderia dopo averla vista esibirsi in un locale notturno con un suo show erotico.

In merito a ciò la Curtis dichiara:

“Ho accettato la proposta di Casanova come sfida, volevo vedere fino a quanto potevo spingermi oltre il già visto e sperimentare cose nuove nel campo sessuale, poi non mi nascondo dietro un dito, sono sincera, l’ho fatto anche per un discorso economico! Sono andata via prestissimo di casa e mi sono sempre arrangiata, ho sempre tenuto molto alla mia indipendenza”

valeria curtis 16

- la giovane attrice a luci rosse partenopea continua - “Sono nata lesbica ma con l’andare del tempo e con l’esperienza sessuale acquisita sono maturata e diventata bisessuale. Amo sia il pisello sia la patata, la mia specialità in entrambi i casi è il sesso orale...ho ricevuto sempre complimenti per le mie performance di bocca, lingua e gola!

Diciamo che le cose che so fare meglio sono tre: la fellatio, il cunnilingus e cucinare un ottima pasta alla carbonara!

valeria curtis 21

Mi permetto di dare un consiglio a tutte le donne che disdegnano il sesso anale di provarlo e di non rifiutarlo a priori; avete solo bisogno del giusto uomo che sappia come prendervi senza che vi faccia male e che diventi un trauma per voi, anche se non dimenticatevi che deve esserci il mix giusto di dolore e godimento” - la giovane Valeria racconta della proposta più strana che le hanno fatto - “poco tempo fa due fratelli bisessuali (veri fratelli!) mi hanno proposto di girare un video incestuoso in cui io dovevo fingere di essere la loro mamma e loro dovevano eseguire ciò che io gli ordinavo di fare, si sarebbero divertiti essendo obbedienti ai comandi della mamma cattiva!”

valeria curtis 10

L’affascinante e trasgressiva Valeria non fa la escort e non si esibisce più nemmeno in spettacoli hard in locali notturni, l’unico modo per vederla è quella di collegarsi on line ogni lunedì alle 22.30 e ogni giovedì alle 17.00 su livesofia.com : “mi piace deliziare i miei fans porcellini con le mie dirette ad alto tasso erotico ed essere la loro musa ispiratrice per la masturbazione, ma non sono sempre sola...spesse volte ci sono delle mie colleghe ad aiutarmi a farvi eccitare di più” - e conclude –

valeria curtis 11

“Mi auguro di continuare così...in questa quarantena il mio lavoro on line è andato sempre meglio...il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un attrice normale, amo Pepelope Cruz! Vorrei anche scrivere un libro e realizzare un film sulla mia vita...se ne vedrebbero delle belle!”

