E’ LA NOTTE DI KARIM "THE DREAM" BENZEMA: DOPO AVER MANDATO A CASA IL PSG, IL CENTRAVANTI FRANCESE CALA UN TRIS DA FENOMENO A STAMFORD BRIDGE CONTRO IL CHELSEA E PERMETTE AL REAL DI IPOTECARE LE SEMIFINALI DI CHAMPIONS: DUE GOL DI TESTA MOSTRUOSI, IL TERZO E' UNA PAPERISSIMA DI MENDY. PER BENZEMA 82 GOL IN CHAMPIONS (11 IN 8 PARTITE IN QUESTA EDIZIONE) SENZA RIGORI. INUTILE LA RETE DI HAVERTZ - IL VILLARREAL DEL VOLPONE EMERY BATTE 1-0 IL BAYERN – VIDEO