Jaguar Land Rover è stata citata in giudizio per una manopola "difettosa" su una Range Rover che, secondo un uomo, sarebbe la causa della morte della moglie.

Michael Farhat ha citato in giudizio la società per la morte della moglie Shadi, stilista di moda, dopo che è stata investita e uccisa dal suo SUV di lusso che credeva di aver parcheggiato. L’uomo ha anche pubblicato il video dell’incidente che mostra la donna che finisce sotto le ruote dopo aver creduto di aver parcheggiato la macchina. A generare confusione sarebbe stata una sorta di manopola che esce dal cruscotto e dal quale si seleziona la marcia che, a detta dell’uomo, genera non poca confusione.

L'avvocato di Farhats afferma che il design del quadrante rotante non fa capire se l'auto è parcheggiata, e molti altri produttori hanno cambiato il design dei propri selettori di marcia rotanti proprio per non ingenerare confusione negli automobilisti.

I documenti citati nella sua causa mostrano che la società ha ricevuto centinaia di reclami simili, di cui 28 su Range Rover.

La signora Farhat è stata uccisa dal suo SUV Range Rover a Los Angeles nel 2018: l’auto ha iniziato a rotolare all’indietro mentre lei stava per scendere dalla macchina, trascinandola sotto le ruote.

