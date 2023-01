“QUELLA SERA ABBIAMO CONSUMATO MOLTA DROGA, LA MATTINA DOPO È STATO MALE, HA PRESO DEI FARMACI ED È TORNATO A LETTO” – LA VERSIONE DEL COMPAGNO 71ENNE DI GABRIEL DA SILVA, IL 27ENNE BRASILIANO TROVATO MORTO IN UN APPARTAMENTO DI MILANO DOPO UN FESTINO A BASE DI SESSO E DROGHE – GLI INVESTIGATORI STANNO SETACCIANDO I TELEFONINI SEQUESTRATI IN CASA PER CERCARE DI RISALIRE ALLE ALTRE PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO AL PARTY – IL PENSIONATO, INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO E OMISSIONE DI SOCCORSO, NON HA NON HA SAPUTO INDICARE...

gabriel luiz dias da silva 10

Estratto dell'articolo di P. Lio per il “Corriere della Sera”

[…]Il suo «sogno» italiano era iniziato quattro anni fa. La sua «nuova casa»: Milano. Era qua che Gabriel Luiz Dias Da Silva aveva scelto di vivere […] È morto però giovedì, 27enne, in circostanze ancora tutte da chiarire.

A trovarlo al mattino cadavere, steso a pancia in giù sul letto matrimoniale, a torso nudo, semicoperto da un lenzuolo, con il volto appoggiato su un sacchetto di plastica bianco vicino al cuscino, è il padrone di casa, l'uomo che l'ha visto vivo per l'ultima volta, Gianclaudio D.B., un pensionato 71enne, ex bancario e consulente finanziario, ora indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.

gabriel luiz dias da silva 9

È con lui che il giovane brasiliano sarebbe stato in casa nei suoi ultimi due giorni di vita, dopo una serata, quella di martedì, di sesso e droga, «parecchia» droga, passata insieme a diversi amici […].

Dei partecipanti di quel festino - non il primo organizzato in quell'appartamento - al momento non si sa nulla. Il pensionato […] non ha saputo farne i nomi. Per questo gli investigatori sono impegnati a identificare e rintracciare chi ha passato quella serata con la coppia: stanno setacciando i due telefonini sequestrati in casa (oltre a un computer portatile) e analizzeranno il traffico telefonico registrato in quelle ore in quel quadrante.

gabriel luiz dias da silva 8

[…]l'indagato non ha saputo indicare quali sostanze girassero per casa. Servirà perciò attendere l'esito degli esami tossicologici a cui sono stati sottoposti sia il corpo dell'istruttore di fitness, sia il 71enne, per questo accompagnato in ospedale dopo l'interrogatorio. L'autopsia, invece, è stata programmata giovedì prossimo. I due si erano conosciuti nel 2019, fin dal primo anno italiano di Gabriel. L'iniziale frequentazione […]s' era fatta sempre più assidua, soprattutto negli ultimi mesi, dopo la rottura del rapporto tra il 71enne e il suo compagno.

gabriel luiz dias da silva 7

Gabriel «era da me da alcuni giorni», ha detto il pensionato. In quella torre il giovane era ormai di casa: i vicini lo vedevano regolarmente (e in un paio di occasioni avevano sentito i due litigare sul pianerottolo) e il giovane brasiliano aveva le chiavi dell'alloggio al quarto piano. È là che i due sarebbero rimasti nei due giorni successivi al festino, con Gabriel che mercoledì, dopo la colazione, «è stato male, ha preso dei farmaci ed è tornato a letto», è la versione dell'indagato, e avrebbe passato poi quasi 24 ore da solo a letto.

«Pensavo stesse dormendo», s' è giustificato il padrone di casa che avrebbe dormito sul divano e solo al risveglio, giovedì, scoprirà il cadavere e avviserà i soccorsi. […]

gabriel luiz dias da silva 4 Gabriel Luiz Dias Da Silva morte Gabriel Luiz Dias Da Silva rilievi gabriel luiz dias da silva 1 gabriel luiz dias da silva 3 gabriel luiz dias da silva 2 gabriel luiz dias da silva 5