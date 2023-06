“QUELLI DELLA WAGNER NON SONO RIUSCITI A PRENDERE BAKHMUT IN DIECI MESI, MA HANNO IMPIEGATO UN GIORNO PER PRENDERSI ROSTOV” - CON IL CUOCO DELLA WAGNER IMPEGNATO A PUNTARE SU MOSCA GLI UCRAINI ORA ATTACCANO BAKHMUT: "SFRUTTEREMO LA SITUAZIONE PER CONTINUARE LA CONTROFFENSIVA IN UCRAINA” - "LA RIVOLTA DI PRIGOZHIN NASCE DAL FATTO CHE..."

C’è un meme che nelle chat degli ucraini in queste ore circola più dei video che arrivano da Rostov sul Don. Si vede un giovane Zelensky, dei tempi in cui faceva il comico, che afferra la scatola dei popcorn mentre fissa rapito lo schermo della televisione. È una buona sintesi di quanto sta accadendo a un intero Paese.

Buona, ma non perfetta. Perché in realtà nel quartier generale delle forze armate dell’Est è una giornata agitata. Si sta muovendo qualcosa. “Certo che vogliamo sfruttare questa situazione”, dice a Repubblica Serhiy Cherevatyy, vice comandante per le comunicazioni strategiche delle forze orientali che guidano la controffensiva su Bakhmut. “Vogliamo e lo stiamo facendo. Come e dove, lo vedrete presto. A quanto ci risulta tutti i soldati della Wagner si sono ritirati dalle zone occupate”.

Stando all’intelligence britannica, le ultime unità di mercenari che si trovavano nelle retrovie del Donbass sono andate a Rostov per seguire la rivolta lanciata dal loro leader Evgenij Prigozhin.

“Con prove molto limitate di combattimenti tra Wagner e le forze di sicurezza russe, si ritiene che alcune probabilmente sono rimaste passive, acconsentendo all'avanzata dei mercenari”, si legge nell'analisi degli 007 britannici su quella che definiscono "la più significativa sfida allo stato russo dei tempi recenti". Circa 1.700 veicoli della Wagner hanno attraversato il confine ucraino-russo”, scrivono nei canali telegram i blogger filorussi.

Gli ucraini attaccano sulla direttrice di Bakhmut: questa è la prima conseguenza militare della rivolta. Lo fa capire il vicecomandante Cherevatyy (“le truppe regolari del Cremlino rimaste a Bakhmut, fanteria e unità di paracadutisti, seguono i media di Prigozhin, e quanto vedono di sicuro li sta demoralizzando”) e lo conferma anche il ministero della Difesa russo.

“I soldati ucraini della 35esima e della 36esima brigata si stanno concentrando a Bakhmut, sulle linee di uscita per preparare l’operazione di assalto, avvantaggiandosi della provocazione di Prigozhin che ha creato disordine”.

I comandi militari ucraini dell’Est non hanno informazioni sullo spostamento a Rostov di unità dell’esercito regolare russo per aiutare chi è già lì a fermare la marcia di Prighozin. “Non possiamo confermarlo, né smentirlo”, dice ancora Cherevatyy.

“Interessante però constatare come non siano riusciti a prendere l’intero distretto di Bakhmut in dieci mesi, ma hanno impiegato un giorno per prendersi Rostov. La rivolta di Prigozhin nasce dal fatto che qui hanno perso 20mila uomini e hanno avuto un numero enorme di feriti a causa dei dissidi interni con i vertici militari di Mosca. Stiamo vedendo è la conseguenza di tutto questo, era chiaro che sarebbe accaduto prima o poi”.

