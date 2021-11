12 nov 2021 18:40

“QUEST’ANNO IN ITALIA NON SI TROVANO...” - FLAVIO BRIATORE MOSTRA DEI TARTUFI GIGANTI MENTRE SI TROVA IN UN RISTORANTE DI MONTECARLO MA I TARTUFAI DI ALBA SI INFURIANO - CONVINTI CHE SI TRATTI INVECE DI PRODOTTI IMPORTATI DALL'ESTERO E SPACCIATI COME ITALIANI, PRESENTANO UN ESPOSTO AL NAS IN CUI SI IPOTIZZA IL REATO DI "VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI": "CON LA FORTISSIMA SICCITÀ DELL'ESTATE, I TARTUFI BIANCHI D'ALBA SONO RARISSIMI E C'È QUINDI IL SOSPETTO CHE…” - VIDEO