4 mar 2021 17:39

“CON QUESTA MULTA MI CI PULISCO IL CULO…” – LA POETICA RISPOSTA DI MONICA SUPERTINO, MAGISTRATO DELLA PROCURA DI TORINO, AGLI AGENTI CHE LE AVEVANO CONTESTATO UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - TEMPO FA LA PM AVEVA FATTO PARLARE DI SÉ PER AVER PUBBLICATO SUL WEB ALCUNI VIDEO, POI RIMOSSI, IN CUI DAVA CONSIGLI NUTRIZIONALI SU COME "OTTENERE UN FISICO MAGRO, STATUARIO, "PIETROSO", SCOLPITO"...