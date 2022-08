VIDEO: LA DENUNCIA SUI TASSISTI

la denuncia sui tassisti di kristian pengwin ripresa da selvaggia lucarelli 6

Da www.repubblica.it

Una lotta senza quartiere quella dichiarata da Selvaggia Lucarelli ai tassisti. Anche quando non è direttamente coinvolta, come nel caso in questione, la giornalista non si tira indietro dal denunciare le irregolarità e gli imbrogli messi in atto dalla categoria.

Questa volta è toccato all'influencer Kristian Pengwin che per la tratta Fiumicino-Latina ha dovuto pagare il doppio rispetto al prezzo indicato dal tassametro. Alla richiesta di spiegazioni, il tassista ha reagito mettendogli le mani addosso.

