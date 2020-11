17 nov 2020 15:29

“QUESTO È UN ABUSO DI POTERE” – LA POLIZIA CHIUDE UN BAR DI MONCALIERI, IN PROVINCIA DI TORINO, E IL TITOLARE (CON LA MASCHERINA ABBASSATA) FILMA TUTTO: “C'ERA UNA SOLA PERSONA SEDUTA E PER GIUNTA IN UN'AREA PRIVATA”. OLTRE ALLA CHIUSURA PER 5 GIORNI ORA DOVRÀ PAGARE 400 EURO DI MULTA – GLI AGENTI LO HANNO INVITATO A NON RIPRENDERE L’INTERVENTO E LUI HA RISPOSTO: “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO” – VIDEO