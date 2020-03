“QUESTO COMPORTAMENTO E’ UN TRADIMENTO, UN PUGNO NELLO STOMACO” - LO SCERIFFO DELLA CONTEA DI LOS ANGELES APRE UN’INCHIESTA SUGLI 8 AGENTI CHE HANNO CONDIVISO E DIFFUSO FOTO MACABRE DELLA MORTE DI KOBE BRYANT – GLI AGENTI LE HANNO MOSTRATE IN GIRO, ADDIRITTURA ANCHE AL BAR, E NATURALMENTE C'È IL SOSPETTO CHE POSSANO AVERLE VENDUTE A QUALCHE PUBBLICAZIONE SCANDALISTICA...

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

Scandalo nell' ufficio dello sceriffo del contea di Los Angeles, perché otto agenti hanno scattato fotografie non autorizzate della scena dell' incidente in cui sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre sette persone, mostrandole poi ad estranei. Lo sceriffo Alex Villanueva ha detto che ha ordinato di cancellare le immagini e ha aperto un' inchiesta: «Questo comportamento - ha detto - è inaccettabile. I familiari stanno già soffrendo per la perdita dei loro cari, è inconcepibile che debbano sopportare anche un simile abuso. Si tratta di un tradimento, un pugno nello stomaco». È difficile però che la questione si chiuda senza provvedimenti disciplinari, per non parlare poi del rischio che queste foto finiscano su qualche sito o giornale scandalistico.

Le immagini clandestine Il 26 gennaio scorso l' elicottero che trasportava Kobe, Gianna e altre sette persone era precipitato sulle colline di Calabasas, a nord di Los Angeles, presumibilmente a causa della nebbia. La moglie Vanessa ha avviato un procedimento legale contro la compagnia che gestiva il mezzo.

Otto agenti dell' ufficio dello sceriffo erano andati sulla scena dell' incidente, e avevano scattato con i loro cellulari personali foto definite «molto grafiche», dove cioè si vedevano i resti delle vittime. Poi le hanno mostrate in giro, addirittura anche al bar, e naturalmente c' è il sospetto che possano averle vendute a qualche pubblicazione scandalistica. Vanessa si è detta «assolutamente devastata», quando la notizia si è diffusa, e l' ufficio dello sceriffo è stato accusato di aver cercato di nascondere l' episodio. Quindi Villanueva è stato costretto ad intervenire, obbligando gli agenti a cancellare le immagini e aprendo un' inchiesta.

Le uniche autorità che potevano scattare foto della scena dell' incidente erano i magistrati e gli uomini del National Transportation Safety Board, impegnati nelle indagini sulle cause della tragedia. L' ufficio dello sceriffo ha una direttiva che vieta agli agenti di condividere le foto delle scene dei delitti criminali, ma non dice nulla riguardo gli incidenti, e questo potrebbe proteggere i responsabili dalle conseguenze legali. Perciò Villanueva ha chiesto l' approvazione immediata di una legge che proibisca di scattare e condividere foto anche in queste situazioni.

