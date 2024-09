23 set 2024 17:30

“QUESTO NON È IL PROCESSO CONTRO I FEMMINICIDI, MA CONTRO IL SINGOLO CHE SI CHIAMA FILIPPO TURETTA” – IL PROCURATORE CAPO DI VENEZIA, BRUNO CHERCHI, ALL’UDIENZA DI APERTURA DEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN, CI TIENE A CHIARIRE: “IL PROCESSO NON È UNO STUDIO SOCIOLOGICO, È L’ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI” – E SULL'ASSENZA DI TURETTA IN AULA: “SAREBBE GRAVE SE NON PARTECIPASSE A UN PROCESSO PUBBLICO, NEL QUALE HA IL DIRITTO DI DIFENDERSI, PER LA PRESSIONE MEDIATICA…” – GINO CECCHETTIN CHIEDE UN MILIONE DI RISARCIMENTO PER L'UCCISIONE DELLA FIGLIA