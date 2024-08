“QUESTO È SOLO L'ANTIPASTO, PENSO CHE TI BASTA” – POLEMICHE PER LA PANZA E L’ABBONDANZA CHE DONNA IMMA POLESE, PROTAGONISTA DELLA SERIE REAL TIME “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE”, HA MOSTRATO IN BARCA IL GIORNO DI FERRAGOSTO – LA FIGLIA DEL BOSS DELLE CERIMONIE HA INSCENATO UN SIPARIETTO CON IL MARITO, CIRCONDATA DA OSTRICHE, CHAMPAGNE E CRUDITÈ, SCATENANDO I COMMENTI VELENOSETTI DEGLI UTENTI CHE RICORDANO COME IL CASTELLO NON NAVIGHI IN BUONE ACQUE: “MA NON ERANO IN BANCAROTTA?” - NEL FEBBRAIO SCORSO LA STRUTTURA E' STATA CONFISCATA PER ABUSIVISMO E… – VIDEO

Estate in yacht con ostriche e crudo di pesce a volontà. Donna Imma Polese, protagonista della serie Real Time Il Castello delle Cerimonie si mostra in barca ai propri follower. Lo fa in compagnia del marito Matteo nei giorni che procedono il Ferragosto circondata di cruditè e champagne. «Questo è solo l'antipasto, penso che ti basta», dice la boss delle cerimonie rivolgendosi al consorte.

Il post colleziona in poche ore oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni e non mancano le polemiche. «Non si ostenta così il cibo. Con il costo di questo cibo avreste mandato a scuola per un anno 100 bambini in Africa», scrive indignato un utente. «Ma non stavano in bancarotta?», «Dicevano che gli avevano sequestrato tutto», commentano altri.

[…] Nel febbraio scorso il "Grand Hotel La Sonrisa", la enorme villa per ricevimenti di Sant'Antonio Abate (Napoli) era stata confiscata per abusivismo e il suo destino è al momento incerto. Ed è l'ultimo capitolo di una storia cominciata nel 2011. Per i magistrati sull'area è stata effettuata una lottizzazione abusiva, con abusi cominciati nel 1979, nel 2010 era arrivato il sequestro e sei anni dopo, nel 2016, la confisca, quella resa esecutiva dalla Cassazione a febbraio. I dipendenti erano scesi in strada per chiedere che la struttura continuasse a funzionare per preservare i loro posti di lavoro.

Nel frattempo il complesso è rimasto aperto. A maggio la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale aveva fatto sapere che in attesa della decisione i Polese avrebbero pagato al Comune un canone di occupazione. E ora in base alla pronuncia della Cassazione il complesso dovrà essere demolito oppure tenuto in piedi sanando gli abusi. Cruciali saranno le prossime perizie per stabilire il reale impatto sul territorio della struttura.

