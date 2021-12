“IL "NERO DIETRO ZEMMOUR" ERO IO. E NE VADO FIERO” – TANGUY DAVID, DICIOTTENE DI ORIGINI AFRICANE IMMORTALATO DIETRO IL PULPITO DA CUI ZEMMOUR HA LANCIATO LA "RICONQUISTA" DELLA FRANCIA È FINITO NELLA BUFERA SOCIAL, TRA CHI L’HA DEFINITO UN “NERO DI SERVIZIO” E MINACCE DI MORTE – “ÉRIC ZEMMOUR È STATO GRANDIOSO. QUELLI CHE SONO INFASTIDITI DALLA MIA PRESENZA POSSONO ANDARSENE DA QUI, LA FRANCIA PUÒ FARE A MENO DI LORO” – QUINDI UNO NERO NON PUÒ ESSERE DI DESTRA?

«Éric Zemmour ha provocato in me un sussulto, la voglia di impegnarmi a tempo pieno per la Francia». Tanguy David ha diciotto anni, è di origini africane, studia giurisprudenza a Caen, nel nord della Francia, è iscritto all'Uni, il principale sindacato studentesco di destra, e domenica era al Palazzo delle Esposizioni di Villepinte, dove si è tenuto il primo meeting di campagna di Éric Zemmour, il candidato outsider che punta a sparigliare le carte in vista delle presidenziali francesi del prossimo anno.

Tanguy David, durante il meeting, era seduto assieme ad altri militanti dietro il pulpito da cui Zemmour ha lanciato la "Riconquista" della Francia, nome dato al suo partito. Ma la sua presenza ha infastidito diverse persone, secondo le quali se hai la pelle nera non puoi essere un fan di Zemmour.

Una di queste è una celebre influencer francese e militante di Black Lives Matter, Dairing Tia, che su Twitter lo ha definito il «nero di servizio» di Zemmour, aggiungendo che «sostenere un razzista quando sei nero è veramente troppo».

«Il "nero dietro Zemmour" ero io. E ne vado fiero. Che fervore, che atmosfera, Éric Zemmour è stato grandioso. Quelli che sono infastiditi dalla mia presenza possono andarsene da qui, la Francia può fare a meno di loro», ha risposto su Twitter David Tanguy, che è anche responsabile di Génération Z, la giovanile di Zemmour, nel dipartimento del Calvados. Altri utenti, lo hanno addirittura minacciato di morte, «Giuro su Allah, ti decapitiamo», «ti veniamo a cercare».

Nell'affaire, è intervenuto a gamba tesa anche Gilbert Collard, eurodeputato del Rassemblement national. «Dopo il presidente di Sos Racisme sotto inchiesta per razzismo, Dairing Tia, militante di Black Lives Matter, definisce Tanguy, sostenitore di Zemmour, un "nero di servizio": è vergognoso! Dietro l'ipocrisia dell'antirazzismo c'è il peggiore dei razzismi», ha tuonato Collard. Ma si sa, per la gauche multiculturale e i suoi fanatici sostenitori se sei nero non puoi avere simpatie di destra.

