Una serata dal «clima goliardico» in cui «la ragazza è sempre stata d'accordo e non ci sono stati momenti in cui non lo fosse». Sono due degli aspetti su cui sono concentrati Mattia Lucarelli e Federico Apolloni nei rispettivi interrogatori di garanzia davanti alla gip Sara Cipolla, dopo essere finiti lo scorso venerdì agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza americana. […]

«Siamo innocenti, ma siamo pentiti per le parole offensive e volgari rivolte a quella ragazza straniera» hanno detto i calciatori in propria difesa. Mattia Lucarelli è arrivato in tribunale con il padre Cristiano, ex calciatore e allenatore. […]

Il difensore ha aggiunto che «la Procura e anche noi faremo ora accertamenti per trovare» un video che scagionerebbe i due calciatori, perché potrebbe mostrare «rapporti consenzienti». Si tratterebbe di un video realizzato quella sera con un cellulare e poi cancellato per non farlo trovare alla fidanzata di uno dei due giovani.

