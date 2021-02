“LE RAGAZZE DOVEVANO ESSERE GIOVANISSIME E DISPONIBILI A USARE SOSTANZE STUPEFACENTI” – ALBERTO GENOVESE RIMANE IN CARCERE E PER LUI È ARRIVATA UNA NUOVA RICHIESTA DI ARRESTO PER LO STUPRO DI UNA MODELLA A IBIZA: “COSTRETTA A SUBIRE ATTI SESSUALI, È STATA ACCOMPAGNATA FUORI DALLA STANZA SORRETTA A BRACCIA”, PERCHÉ “INCAPACE DI REGGERSI IN PIEDI E SANGUINANTE” - IL MODUS OPERANDI DI GENOVESE E LE TESTIMONIANZE RITENUTE “NON CREDIBILI” DELLE DUE PRESUNTE VITTIME CHE SONO ANDATE OSPITI DA GILETTI – VIDEO

«Io delle volte mi sento un po' una m Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa per cui prendo in considerazione di essere un animale Del tipo che se una fa certe cose non è perché le piace ma perché l' ho talmente manipolata da farle credere che lo sta facendo per sua scelta».

È il 10 aprile e Alberto Maria Genovese confessa in chat a un amico i suoi sensi di colpa per la «condotta sessuale tenuta con le donne». Parole che dimostrano, scrive il gip Tommaso Perna «un preoccupante maschilismo e un carattere prevaricatore, connotato da totale mancanza di rispetto verso il genere femminile».

Il giudice ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa per permettere al 43enne di curare la sua tossicodipendenza, e firmato un nuovo ordine di cattura contro di lui.

Come nel caso della diciottenne per cui è stato arrestato il 6 novembre, l' ex mago delle startup è stato accusato di aver stuprato, stavolta con la fidanzata Sarah Borruso, una modella di 23 anni in vacanza a Ibiza, il 10 luglio, sempre dopo averla stordita con un mix di droghe. Ma il gip ha negato l' arresto per altri sei episodi di abusi tentati e consumati ricostruiti dai pm Letizia Mannella, Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini che sarebbero «ancora da approfondire». A denunciarli sono state le due giovanissime assistite dall' avvocato Ivano Chiesa, che hanno rinunciato all' anonimato per raccontare la loro storia a una rivista e in tv.

A differenza delle altre due ragazze, la 23enne «dopo i fatti di Ibiza, ha immediatamente interrotto i rapporti con Genovese», lasciando anche "Villa Lolita", l' abitazione che il 43enne aveva «generosamente offerto a tutti i suoi ospiti».

«L' unica cosa che ricordo è una sorta di stato allucinogeno, in cui tentavo di alzarmi da un divano o altro, ma ricadevo sempre in posizione seduta», ha raccontato la 23enne alla Squadra mobile, diretta da Marco Calì, ancor prima dell' arresto di Genovese. E nonostante la fidanzata del 43enne Sarah Borruso neghi le accuse, a confermarle ci sono, per il gip, altri sei ospiti delle feste.

«Quando ne abbiamo parlato al telefono mi ha detto che Genovese l' aveva drogata fino al midollo», ha spiegato un' amica della ragazza. «Ho avuto paura che fosse andata in overdose», ha riferito un organizzatore del party, dicendo anche che la 23enne era stata «usata» come «un sacco di patate».

Per l' accusa la giovane sarebbe stata costretta a subire «atti sessuali». Poi sarebbe stata «accompagnata fuori dalla stanza sorretta a braccia», perché «incapace di reggersi in piedi e sanguinante». Tante le testimonianze raccolte dagli investigatori che denotano il "modus operandi" e il carattere di Genovese. Per esempio a selezionare le ospiti che frequentavano le sue feste sarebbe stato un pr.

«Alberto diceva che una donna dopo i 24 anni è vecchia - ha raccontato ai pm -. Le ragazze dovevano essere giovanissime e disponibili a usare sostanze stupefacenti».

Non sono state invece ritenute credibili dal giudice le parole delle altre due presunte vittime che hanno denunciato Genovese. Erano in tutto cinque gli episodi che riguardavano una delle due, tra il marzo 2019 e l' ottobre 2020 a Milano. La ragazza però avrebbe intrattenuto una relazione di un anno e mezzo con l' imprenditore e per il gip non sarebbe stata incosciente. A mettere in dubbio le sue accuse ci sarebbero state, tra l' altro, anche le immagini raccolte dalle diciannove telecamere a circuito chiuso del superattico con vista sul Duomo.

