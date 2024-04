“LA REGINA ERA MOLTO FRAGILE, MA ERA ARGUTA E SPIRITOSA COME AL SUO SOLITO” – LIZ TRUSS, L’EX PRIMA MINISTRA BRITANNICA DURATA QUANTO UN GATTO IN TANGENZIALE, RIVELA I DETTAGLI DELL’ULTIMO INCONTRO CON ELISABETTA II, MORTA DOPO DUE GIORNI A BALMORAL: “ERA AGGIORNATA SU QUALSIASI COSA E DURANTE LA DISCUSSIONE, MI AVVERTÌ: “FARE IL PRIMO MINISTRO È UN LAVORO LOGORANTE, CHE FA INVECCHIARE PRESTO LE PERSONE”. PRIMA DI SALUTARCI MI DISSE CHE…”

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

LIZ TRUSS SI DIMETTE

Liz Truss è durata solo 49 tumultuosi giorni al potere […] a causa dei suoi azzardati tagli alle tasse in una congiuntura economica decisamente sfavorevole. Tuttavia, l’ex prima ministra britannica ha ora rivelato alcuni particolari e retroscena inediti del suo celebre incontro con la regina Elisabetta II. Quello del 6 settembre 2022, a Balmoral in Scozia, con la “Queen” […]

Truss ne ha parlato durante una intervista al Sun in occasione del lancio del suo libro “Ten years to save the West”, “Dieci anni per salvare l’Occidente”. Un tomo che ha pubblicato per riabilitare la sua immagine macchiata dai disastrosi giorni a Downing Street, per lei “un carcere pieno di pulci”, scrive nel tomo. […]

la regina elisabetta e liz truss 5

Innanzitutto, Truss conferma come Elisabetta, con la quale si era incontrata il 6 settembre 2022 nell’abituale meeting settimanale del primo ministro con il sovrano, sembrava “davvero molto più fragile dall’ultima volta che l’aveva vista in pubblico”. Tuttavia, “trascorremmo circa 20 minuti parlando di politica. Era assolutamente aggiornata su qualsiasi cosa.

la regina elisabetta e liz truss 4

E, come suo solito, era arguta e spiritosa. Ma, alla fine della discussione, mi avvertì: fare il primo ministro è un lavoro logorante, che fa invecchiare presto le persone. Allora mi diede un consiglio, in due parole: “Pace Yourself”. Ossia, rallenta, prenditi il tuo tempo. Forse avrei dovuto ascoltarla”, ammette Truss, che proprio per la sua irruenza e impazienza in economia ha pagato fatalmente la sua permanenza al numero 10 di Downing Street.

la regina elisabetta e liz truss 2

Non solo. Truss aggiunge che la Queen “era una donna estremamente intelligente. In quel nostro meeting, parlò di tutti gli eventi e i problemi dell’epoca, che interessavano l’azione di governo e del primo ministro. Era sempre sul pezzo”. Elisabetta, nella sua indefessa etica del lavoro, al termine dell'incontro avrebbe anche riferito a Truss, secondo la ricostruzione di quest’ultima: “See you next week”. Ovvero, “ci vediamo la prossima settimana”. Invece, la sovrana spirò solo due giorni dopo.

[…]

