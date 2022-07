7 lug 2022 15:16

“RENDI I FUCILI GRANDI DI NUOVO” – BUFERA PER LO SPOT ELETTORALE DI JERONE DAVISON, CANDIDATO DI COLORE AL CONGRESSO IN ARIZONA, CHE HA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI INNEGGIA I FUCILI, TIRANDO IN MEZZO PURE IL KKK - NELLE IMMAGINI L’UOMO AFFERRA UN AR-15 PER DIFENDERSI DA UN GRUPPO DI INCAPPUCCIATI CHE TENTA DI AGGREDIRLO: “AI DEMOCRATICI PIACE DIRE CHE NESSUNO HA BISOGNO DI UN AR-15 PER AUTODIFESA. MA QUESTO FUCILE È L'UNICA COSA CHE FRAPPONE LA TUA FAMIGLIA DA…” - VIDEO