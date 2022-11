NON RICORDO DI ESSERE STATO LÌ, MI CONTESTATE DUE OMICIDI, NON AVREBBE SENSO NEGARNE UN TERZO

OMICIDI ROMA:SOSPETTATO, RICORDO CASA CINESI, POI BLACK OUT

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Ricordo di essere stato in quella casa di via Riboty con delle ragazze cinesi e di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un black out e non più nulla. Non ricordo di essere stato in via Durazzo, ho solo vagato per due giorni senza mangiare né dormire". E' quanto avrebbe riferito Giandavide De Pau, l'uomo fortemente sospettato di essere l'autore del triplice femminicidio, nel corso dell'interrogatorio durato oltre sette ore in Questura.

OMICIDI ROMA:SOSPETTATO, VAGATO CON VESTITI SPORCHI SANGUE

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Dopo avere vagato per due giorni, sono andato a casa di mia madre e mia sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e mi sono messo a dormire per circa due ore e poi sono arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle sei di mattina". E' quanto avrebbe riferito Giandavide De Pau, l'uomo fortemente sospettato di essere l'autore del triplice femminicidio, nel corso dell'interrogatorio durato oltre sette ore in Questura.

OMICIDI ROMA:SOSPETTATO,HO LASCIATO CELLULARE IN CASA CINESI

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Sono arrivato in macchina in via Riboty e di essere entrato in un appartamento che ricordo essere al piano terra", ha proseguito De Pau, aggiungendo "di avere lasciato lì il mio telefono cellulare". "Era la prima volta che andavo in quell'appartamento con le cinesi dopo un appuntamento preso per telefono", ha aggiunto. Gli inquirenti, nel corso dell'interrogatorio, avrebbero contestato di essere stato ripreso da alcune telecamere in via Durazzo dove è stata uccisa la Martha Castano, prostituta 65enne, ma l'uomo avrebbe replicato: "io non ricordo di essere stato lì, mi contestate due omicidi, non avrebbe senso negarne un terzo".

OMICIDI ROMA: SOSPETTATO, RICORDO SOLO TANTO SANGUE

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Di quegli istanti ricordo solo tanto sangue". E' quanto si sarebbe limitato a dire Giandavide De Pau, l'uomo fortemente sospettato di essere l'autore del triplice femminicidio, nel corso dell'interrogatorio. L'uomo ha ricostruito con gli inquirenti cosa è avvenuto la sera prima. "Ricordo che una donna cubana è arrivata a casa mia - ha aggiunto - e abbiamo consumato della droga, poi il giorno dopo ho preso un appuntamento a via Riboty".

OMICIDI ROMA: DE PAU VERRÀ PORTATO A REGINA COELI

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Al termine dell'interrogatorio Giandavide De Pau verrà trasferito nel carcere di Regina Coeli. In base a quanto si apprende l'uomo è in cura psichiatrica da tempo e sta seguendo anche un percorso farmacologico. In passato De Pau ha avuto anche due ricoveri in strutture psichiatriche. Nei suoi confronti la Procura di Roma, che a breve gli notificherà il fermo, gli contesta il triplice omicidio aggravato.

