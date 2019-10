“RIGHT HERE, RIGHT NOW” - FATBOY SLIM SI FA ISPIRARE DAL GENIO CHE SU YOUTUBE HA SOVRAPPOSTO IL DISCORSO DI GRETA ALL’ONU E UNA DELLE SUE CANZONI PIÙ FAMOSE E PROPONE IL REMIX IN UN CONCERTO IN INGHILTERRA - I FAN SI SONO SCATENATI, MA LA RAGAZZINA SVEDESE SARÀ CONTENTA DI VEDERE TUTTE QUELLE BIRRE IN BICCHIERI DI PLASTICA – VIDEO

Un featuring piuttosto particolare, quello tra Fatboy Slim e Greta Thunberg. Durante il suo concerto a Gateshead, in Inghilterra, il deejay britannico ha riprodotto un remix della sua canzone "Right here, right now" del 1999 mixato con il discorso dell'attivista sedicenne alle Nazioni Unite. Greta infatti ha pronunciato le parole che risuonano nel ritornello dell'artista, "right here, right now" durante il suo ultimo appello ai governanti del mondo. I suoi fan hanno apprezzato, ballando e scatenandosi sotto il palco.

