“A ROMA CI SONO TROPPI LADRI E ALLA POLIZIA NON INTERESSA” – L'ATTACCO DELLA TURISTA AMERICANA SCIPPATA MENTRE MANGIAVA IN UN RISTORANTE DEL CENTRO – “LE FORZE DELL’ORDINE NON MI HANNO AIUTATO, MI SONO ARRABBIATA CON LORO” – “DENTRO LA BORSA AVEVO IL PASSAPORTO, ORA E’ UN CASINO. HO BISOGNO DI UN DOCUMENTO DI EMERGENZA MA L’AMBASCIATA AMERICANA E’ CHIUSA E DEVO ASPETTARE ANZICHE’ GODERMI LA VACANZA” - VIDEO

SCIPPO IN UN RISTORANTE DI ROMA

Valentina Lupia per www.roma.repubblica.it

la ragazza scippata a roma al ristorante

"Troppe persone sono vittime di furto Roma, io sono una di quelle. La polizia dovrebbe occuparsene ma non lo fa. E ora la mia vacanza è stata rovinata da un uomo che forse non verrà mai identificato". A sfogarsi è Dina, in arte Habeshadoll, turista americana d'origine nigeriana. Arriva dagli Stati Uniti, per la precisione da Dallas, in Texas.

Del viaggio a Roma, purtroppo, non avrà un buon ricordo: un uomo le ha sottratto la borsa mentre era seduta in un ristorante in centro, concentrata a leggere il menu. Il video del furto, ripreso dalle videocamere del locale e pubblicato da Welcome to favelas ha fatto il giro del web.

Dove si trovava quando ha subito il furto?

"In un ristorante vicino al Colosseo, si chiama "Coming out". È stato orribile".

SCIPPO

Lo staff del ristorante l'ha aiutata?

"Sì, sono stati davvero carini e gentili. Mi hanno supportata, ero sconvolta. Poi sono andata a denunciare quanto accaduto alla polizia. Ma non è andata bene".

Per quale motivo?

"Perché in sostanza hanno detto che non avrebbero potuto aiutarmi. Anzi, che non avrebbero potuto proprio fare niente: l'uomo indossava una mascherina e un cappello. È tremendo mi sono arrabbiata molto con la polizia".

Cosa c'era nella sua borsa?

scippo in un ristorante di roma

"La cosa più importante era il passaporto. Ora è un casino. Ho bisogno di un documento d'emergenza per poter tornare a casa mia".

Come pensa di fare?

"Ho contattato l'ambasciata americana, ma purtroppo sono chiusi. Questo, infatti, è il weekend del Labor day (la festa dei lavoratori, ndr), che quest'anno cade il 5 settembre. Così dovrò aspettare".

Non aprono per le emergenze?

"Sì, certo, per le emergenze sì, ma io ho il volo di ritorno verso l'America mercoledì e cioè in data successiva rispetto al giorno di riapertura previsto dall'ambasciata. Quindi dovrò aspettare".

scippo in un ristorante di roma

Come si sente?

"Ora la situazione è davvero terribile. Mi trovo a Roma e sto sprecando tempo e denaro a causa del furto che ho subito, anziché godermi la vacanza".

Cosa la fa stare peggio?

"Che a Roma ci sono troppi ladri, ma alla polizia sembra proprio non interessare. Le forze dell'ordine dovrebbero fare di più e di meglio per questa città e per le persone".