“A ROMA LA SPAZZATURA E LA CAMORRA VANNO BENE, I FIORI NO” – L’INVETTIVA DI FLAVIO BRIATORE DOPO CHE I VIGILI HANNO MULTATO IL SUO “CRAZY PIZZA” DI VIA VENETO PER GLI ADDOBBI FLOREALI ALL’ESTERNO DEL LOCALE: “ABBIAMO CAPITO QUAL È IL VERO PROBLEMA DEL MUNICIPIO DI ROMA. PER LORO VANNO BENE LE BANCARELLE ABUSIVE, LA CAMORRA, LA 'NDRANGHETA. LE LUCI NON LE PUOI METTERE, GLI OMBRELLONI NEANCHE, IN TUTTA VIA VENETO. SONO ODIATORI SOCIALI…” – VIDEO

FLAVIO BRIATORE - CRAZY PIZZA

Flavio Briatore si sfoga su Instagram dopo controlli e multe al suo Crazy Pizza in via Veneto a Roma, per via delle decorazioni floreali così discusse e oggetto di contestazione da parte dei vigili. In un video postato sul suo profilo social, Briatore parla di «odiatori sociali» e di Roma a cui «vanno bene camorra e 'ndrangheta ma non il Crazy Pizza». […]

«Abbiamo capito qual è il vero problema del municipio di Roma: il problema sono i fiori del Crazy Pizza in via Veneto, che fanno parte della nostra immagine. Una volta i fiori erano segno di eleganza, di bellezza, per il Comune di Roma sono segno di degrado. Loro ritengono che la spazzatura che si trova ovunque sia un segno di eleganza e bellezza» […]

crazy pizza a roma

«Questo ragazzo, assessore, non so cosa sia, non faccio il nome perché il suo obiettivo era venire contro Briatore, è un odiatore sociale. Per loro vanno bene le bancarelle abusive, la camorra, la 'ndrangheta. Le luci non le puoi mettere, gli ombrelloni neanche, le sedie non le puoi mettere, in tutta via Veneto non puoi far nulla. Sono odiatori sociali, io non so perché votate questa gente qui, li dovete mandare via a calci nel sedere, perché è gente che non serve a nulla».

