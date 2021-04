“A ROMA UNA VILLA DEI CASAMONICA DOVEVA ESSERE ABBATTUTA DAL 2003, SONO ANDATO NEGLI UFFICI PREPOSTI E HO RICEVUTO RISPOSTE VAGHE” – MASSIMO GILETTI E LE INCHIESTE CHE HANNO PORTATO ALLA LUCE LE VILLE DEL CLAN CHE ASPETTANO DI ESSERE DEMOLITE DA CIRCA VENTI ANNI – NESSUNO VUOLE CASE E NEGOZI CONFISCATI AI CASAMONICA. NEL SETTIMO MUNICIPIO 11 BENI SONO ANCORA IN ATTESA DI... – VIDEO

L' ultima eredità del clan è una palazzina distrutta, di cui è rimasto solo lo scheletro. Un rudere, vandalizzato perché lo Stato non lo riutilizzi mai. Via Francesco Di Benedetto, quartiere Romanina, quadrante Sud-Est di Roma.

Nel feudo dei Casamonica, spuntano i resti di quelli che un tempo erano gli appartamenti di Consilio e Raffaele Casamonica, Loredana Licheri e altri esponenti della famiglia, confiscati da dieci anni. «Li hanno devastati prima di andar via», racconta Monica Lozzi, presidente del settimo Municipio di Roma.

Succede anche questo nel percorso che porta alla confisca di un bene: spesso le procedure possono durare anni, gli immobili restano nelle disponibilità delle organizzazioni criminali, che ne fanno ciò che vogliono. Anche spogliarli di tutto, rendendoli inutilizzabili.

Ci sono voluti più di cinque anni prima che lo Stato si riappropriasse degli spazi in via Roccabernarda, dove la villa abusiva del clan è stata lasciata inutilizzata dopo lo sgombero.

«Roccabernarda è stato un monumento alla sconfitta dello Stato, nonostante la confisca», spiegano dall' Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, che ha seguito l' abbattimento dell' immobile e la trasformazione dell' area in un parco della legalità. Nel solo settimo Municipio, su 15 beni confiscati, 11 sono riconducibili alla famiglia Casamonica: negozi, terreni, appartamenti. Tutti ancora in attesa di una rifunzionalizzazione.

In vicolo di Porta Furba, le case sottratte a Giuseppe Casamonica non hanno ancora trovato una destinazione certa: «La posizione degli immobili non aiuta», spiega ancora la presidente Lozzi, che del quartiere ha imparato a conoscere ogni angolo. «Siamo in pieno borgo Casamonica, circondati dagli esponenti della famiglia. È complicato trovare una associazione che si prenda l' onere di gestirli».

