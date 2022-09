10 set 2022 20:08

“L’AMORE È PER I CORAGGIOSI, TUTTO IL RESTO È COPPIA” - GLI STREPITOSI AFORISMI SULL’AMORE DI BARBARA ALBERTI: “GLI UOMINI PICCHIANO LE MOGLI GRATIS, POI VANNO A FARSI PICCHIARE A PAGAMENTO. O SOTTO, O SOPRA. ALLA PARI PROPRIO NON CI SANNO STARE” – “PERCHÉ CARY GRANT, GARY COOPER, CLARK GABLE, RESTANO AFFASCINANTI ANCHE PER UNA RAGAZZA D'OGGI? PERCHÉ NON LI ABBIAMO MAI VISTI IN MUTANDE. NÉ IN UN AMPLESSO CON DETTAGLI” - "LUI MI HA LASCIATO PER L'AMANTE. ORA CI VEDIAMO DI NASCOSTO IN UN ALBERGHETTO. CHE GIOIA! ORA SONO L'ALTRA…”