“L’AYAHUASCA CI INSEGNA L’ARTE DEL BUON VIVERE” – CHI È JHONNI BENAVIDES, LO SCIAMANO COINVOLTO NEL CASO DELLA MORTE DI ALEX MARANGON, TROVATO MORTO DOPO AVER PARTECIPATO A UN “RITUALE” NELL’ABBAZIA DI SANTA BONA VICINO TREVISO - È COLOMBIANO, SI DEFINISCE “MUSICISTA E CURANDERO” E HA UN NUMERO DI CELLULARE CHE AGISCE COME UN BOT, OFFRENDO SCIROPPI, TISANE, INFUSIONI ALL’AYAHUASCA, OLTRE PASTIGLIE DI CANNABIS E…

Estratto dell'articolo di Roberta Polese e Marianna Peluso per www.corriere.it

jhonni benavides 3

I conti Da Sacco, lo sciamano Benavides e i suoi adepti, i musicisti e gli spettatori. Se non si parlasse di una tragedia vera, il rimando ai romanzi gialli di Agatha Christie sarebbe d’obbligo.

Dieci piccoli indiani, Assassinio sull’Orient express, Assassinio sul Nilo hanno tutti in comune una trama molto simile: persone che si trovano nello stesso luogo isolato, c’è un morto, e un omicida si nasconde tra loro.

Anche per la morte di Alex Marangon la trama è la stessa: l’assassino ha trascorso con lui tutta la serata, forse lo conosceva. A un certo punto Alex viene ucciso e l’assassino non si trova. Questo però non è un giallo, è vita vera. Qui i (potenziali) sospettati sono 20, al massimo 25 persone.

[…]

alex marangon

Lo sciamano che sabato sera ha suonato per i convitati all’abbazia è Jhonni Benavides, è colombiano, ha una pagina Facebook, un profilo Instagram e un numero di cellulare che se contattato, agisce come un bot, offrendo immediatamente un gran numero di sciroppi, tisane, infusioni all’ayahuasca, oltre pastiglie di cannabis e altre sostanze derivate da erbe. «Per me l’ayahuasca è una pianta maestra che ci dà l’opportunità di entrare in un campo informazionale per la nostra crescita personale. Nella mia forma di sentire questa medicina ha la capacità di unire tutte le arti della vita e ci insegna l’arte del buon vivere».

jhonni benavides 5

[…] Peccato che il veneziano Alex Marangon abbia assunto questa sostanza, a quanto pare, prima di essere brutalmente picchiato forse da qualcuno che aveva preso lo stesso infuso.

Jhonni Benavides è un «musicista e curandero», così si definisce in alcuni video su YouTube. È lui che ha guidato l’incontro «Rituale di cura con la forza della Foresta - Sol del Putumayo» il 28 e 29 giugno organizzato nell’Abbazia di Santa Bona a Vidor da Andrea Gorgi Zuin, detto «Zu» e Tatiana Marchetto «Tati» di ZuMusic Project. Di Zu si sa che è laureato in musicologia, diplomato in chitarra classica al conservatorio ed esperto di «musica medicina» ispirata ai canti degli sciamani.

abbazia di santa bona a vidor

[…]

L’incontro tra Zu e Benavides avviene circa dieci anni fa in Colombia. «Nel periodo trascorso assieme abbiamo stabilito una grande amicizia! – scrive sul suo sito che, nelle ultime ore è stato oscurato, mentre sono ancora attive le pagine social –. Lui è un Essere di Luce pura, davvero connesso con le Piante e con la Vita, coerente nelle azioni e nei buoni propositi, leggero nell’animo, leggero come una piuma. Un Essere Umano importante insomma! Con lui abbiamo condiviso numerose esperienze nei rituali con le Piante Maestre […]»

jhonni benavides 2

Un’esperienza che hanno voluto riproporre in Italia, ma che ha avuto tutt’altri risvolti. Della fidanzata Tatiana Marchetto si sa poco, solo che vive con Zuin in un camper nel grande parco dell’abbazia Santa Bona. Inizialmente sembrava fossero stati loro due a seguire Alex che alle 2.30 è uscito dalla sala del concerto, ma ora pare che loro stessero suonando, e che a seguirlo sia stato qualcun altro. […]

jhonni benavides 1

