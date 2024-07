“L’EMORRAGIA CEREBRALE È STATA CAUSATA DA UNA VIOLENZA” – SHARON STONE SI CONFESSA A “OGGI”: “IL MIO CERVELLO HA SANGUINATO PER NOVE GIORNI, SUBITO DOPO HO AVUTO UN ICTUS. MI DAVANO L’1% DI PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVERE. HO AVUTO MOLTI STRASCICHI: DISTORSIONI VISIVE, PROBLEMI A CAMMINARE, DALL’ORECCHIO SINISTRO NON SENTIVO QUASI PIÙ NULLA, LA GAMBA SINISTRA NON AVEVA PIÙ SENSIBILITÀ. POI HO..."

In un’intervista a OGGI, in edicola domani, Sharon Stone torna sulla grave malattia che l’aveva colpita nel 2001. «Anni fa ho avuto un’emorragia cerebrale che è stata causata da una violenza. Da allora ho scelto di rinascere», ha detto, evitando dettagli specifici ma aggiungendo: «Il mio cervello ha sanguinato per nove giorni, subito dopo ho avuto un ictus. Mi davano l’1 per cento di probabilità di sopravvivere, avevo un figlio di un anno e un matrimonio agli sgoccioli (con il giornalista Phil Bronstein, ndr)».

E ancora: «Avevo molti strascichi, distorsioni visive, problemi a camminare, dall’orecchio sinistro non sentivo quasi più nulla, la gamba sinistra non aveva più sensibilità. Poi ho incontrato un medico che ha fatto la diagnosi giusta e mi ha disintossicata dai farmaci… È stata una grande lezione, mi ha insegnato anche a smettere di esserne manipolata».

Sharon Stone, che è anche pittrice, avrà una personale all’Ara Pacis di Roma, il prossimo novembre. «La mia passione per la pittura è rifiorita durante il Covid. Sono così felice per la personale in Italia che potrei piangere. Ma non ho tempo di farlo. Dipingo come una matta, per preparare la mostra».

