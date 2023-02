“C’È GENTE CHE VIENE A DIRCI COME SI FANNO LE INDAGINI E NON NE FA UNA DA DIECI ANNI” - IL PROCURATORE DI PALERMO MAURIZIO DE LUCIA SI SFOGA CONTRO "MURMURII E DIETROLOGIE" SULL'ARRESTO DI MESSINA DENARO - FILIPPO FACCI: "LE SUE STILETTATE SONO CONTRO NINO DI MATTEO (CHE PURE HA FALLITO I PRIMI PROCESSI BORSELLINO E IL PROCEDIMENTO SULLA “TRATTATIVA”) E L’EX PROCURATORE ROBERTO SCARPINATO, NEO SENATORE GRILLINO CHE SUL TEMA MAFIA & POLITICA HA COSTRUITO ISTRUTTORIE COMPLICATISSIME MA HA PORTATO A CASA DAVVERO POCO”

Estratto dell'articolo di Filippo Facci per Libero Quotidiano

maurizio de lucia 3

Ecco la prima cosa che gli studenti del Gonzaga hanno imparato, a margine del loro incontro col Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia: gli adulti, specie se importanti, non nominano mai le persone di cui parlano. Così, ieri, quando uno studente gli ha chiesto un commento sulle dichiarazioni di Salvatore Baiardo – il fiancheggiatore dei boss Graviano, quello che su La7 parlò di un Messina Denaro ammalato e prossimo alla cattura – De Lucia ha risposto: «C’è una grande differenza tra il mondo in cui succedono le cose e quello in cui si dice che potrebbero succedere: io parlo del primo. So come è andata, conosco le indagini e non parlo di un signore che è stato condannato anni fa per favoreggiamento di mafiosi e che circola in alcune tv».

antonino di matteo

Ecco, De Lucia, non ne parla, ma nei fatti ne ha parlato, e la cosa finisce sui giornali: «Che il latitante fosse malato lo si diceva», ha aggiunto, «e io so quando è stato arrestato e come si è arrivati a questo grande risultato: al momento opportuno, visto che ci sono indagini, si potrà dire di più».

Anche qui: De Lucia non ha nominato Salvatore Baiardo, non ha nominato chi ci ha speculato, non ha nominato neppure Matteo Messina Denaro: ma ha parlato esplicitamente di loro. Gli studenti del Gonzaga potranno approfondire che l’abitudine di evocare qualcuno, senza nominarlo, è maggiormente diffusa nel sud e nell’oriente del Mondo.

maurizio de lucia 4

È anche vero che c’era troppa gente da nominare, a proposito del gelataio di Omegna – Baiardo – che ha ottenuto quasi più spazio mediatico dei servitori dello Stato che si sono rotti la schiena per la cattura Messina Denaro. Difficile che De Lucia si riferisse ai giornalisti: siano essi Massimo Giletti – che si è limitato a intervistare Baiardo, pur marciandoci un po’ – a gente in cattiva Fede come Marco Travaglio o Saverio Lodato o, se è un giornalista, Roberto Saviano – si parla di gente passata in tv – sino a specialisti come Lirio Abbate che, almeno, sa di che parla.

ROBERTO SCARPINATO

Facile, invece, che il procuratore De Lucia si sia invece riferito all’antimafia dietrologico-vittimistica dei vari magistrati alla Nino Di Matteo (che pure ha fallito i primi processi Borsellino e il procedimento sulla «trattativa») e dell’ex procuratore Roberto Scarpinato, neo senatore grillino che sul tema mafia & politica ha costruito istruttorie complicatissime ma ha portato a casa davvero poco. Sì, facile che De Lucia parlasse di loro, o anche di loro: «C’è gente che non fa indagini da dieci anni e che viene a dirci come si fanno, questo è un Paese strano: un minuto dopo l’arresto già c’erano i murmurii», intesi come voci, e «non c’è stato neanche il tempo di festeggiare un successo per lo Stato che già erano iniziate le dietrologie».(...)

ROBERTO SCARPINATO Filippo Facci maurizio de lucia 2