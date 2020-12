15 dic 2020 11:18

“L’HAKA NON È UNA NUOVA DANZA SU TIKTOK” – BUFERA SUI KARDASHIAN CHE PUBBLICANO UN VIDEO DEI FIGLI MENTRE ESEGUONO UN HAKA - I NEOZELANDESI SI INCAZZANO E LI ACCUSANO DI APPROPRIAZIONE CULTURALE, E DI NON AVER COMPRESO CHE SI TRATTA DI UNA DANZA SACRA CHE NON PUÒ ESSERE SVILITA SUI SOCIAL: “MA SAPETE COSA FATE?” - VIDEO