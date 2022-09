23 set 2022 15:47

“L’HO SOLO SGRIDATA” – PARLA L’ALLENATORE DI NUOTO 26ENNE DENUNCIATO CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA NEI CONFRONTI DI UNA SUA ATLETA QUATTORDICENNE – GLI ABUSI SAREBBERO AVVENUTI NELLA CAPITALE IN UN ALBERGO IN ZONA PRATI MENTRE LEI ERA IN TRASFERTA CON L'ISTRUTTORE. L'UOMO, CON LA SCUSA DI FORNIRLE CONSIGLI, SECONDO LA VERSIONE DELLA 14ENNE, SAREBBE ENTRATO NELLA CAMERA DA LETTO E…