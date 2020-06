“L’HO VISTO CON I MIEI OCCHI SBANDARE E CADERE” – PARLA IL CAMIONISTA CON CUI SI È SCONTRATO ZANARDI: “STAVO ANDANDO A 30 ALL’ORA, NON C’ERANO SEGNALAZIONI” – “PRIMA HA INVASO UN PO’ LA MIA CORSIA, POI È CADUTO A TERRA. È STATO UN SECONDO, HO PROVATO AD ALLARGARMI A DESTRA, SE NON L'AVESSI FATTO SAREBBE STATO UN FRONTALE” – I MEDICI: “IN SETTIMANA DECIDIAMO SE SOSPENDERE LA SEDAZIONE...” - VIDEO

1 – Zanardi, medici: Nei prossimi giorni decideremo se sospendere sedazione

(LaPresse) - "Alex ha trascorso una notte in condizioni di stabilità cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. Resta intubato sedato ventilato meccanicamente, ma è ben adattato al ventilatore meccanico e gli scambi gassosi sono soddisfacenti.

Le condizioni cardiocircolatorie anche quelle sono stabili e adeguate". Lo ha detto Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenza urgenza del policlinico Le Scotte di Siena, dove Alex Zanardi è ricoverato dopo un grave incidente in handbike. "Il neuromonitoraggio che mettiamo in atto in questi casi ha mostrato una certa stabilità, anche se questo dato va preso con cautela perché il quadro neurologico è quello che resta naturalmente grave", ha spiegato.

"In linea generale le condizioni cliniche sono stabili. Siamo piuttosto soddisfatti anche se naturalmente questo non ci consente di escludere possibili evoluzioni o complicanze", ha sottolineato. "Pertanto il quadro e le condizioni cliniche portano a una prognosi riservata. Resterà così alcuni giorni ed in settimana decideremo se iniziare a sospendere la sedazione per valutarlo. Lo teniamo sedato per tenerlo stabile. Nei prossimi giorni, probabilmente tra domani o dopodomani - ha aggiunto - decideremo il da farsi. E' una decisione collegiale, non del singolo. Tutto dipenderà dalla stabilità delle condizioni cliniche".

2 – ZANARDI, MEDICI: SEDATO, INTUBATO E VENTILATO MECCANICAMENTE

(LaPresse) - "E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino medico diffuso dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese sulle condizioni dell'atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 giugno a seguito di un incidente stradale.

La Direzione sanitaria informa che "il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate".

3– A CASA DEL CAMIONISTA CHE LO HA INVESTITO: “ERA CADUTO, NON SONO RIUSCITO A EVITARLO”

Estratto dell'articolo di Fabio Tonacci per “la Repubblica”

(...) Cos’è successo, Marco?

«L’ho visto con i miei occhi sbandare e cadere. Ha come perso il controllo del mezzo. Prima ha invaso un po’ la mia corsia, poi è caduto a terra sbattendo la spalla sinistra. È stato un secondo, le ruote della sua handbike erano per aria. Ho provato ad allargarmi sulla destra rischiando di andare fuori strada, ma se non l’avessi fatto sarebbe stato un frontale. Con la coda dell’occhio l’ho visto sparire, ho temuto che fosse finito sotto le ruote».

A che velocità stava andando?

«Io non più di 30 chilometri all’ora. Il camion era a pieno carico, stavo trasportando cereali da consegnare al Consorzio Agrario di Sinalunga, e la strada, nella mia direzione, era leggermente in salita».

(...) C’era qualche segnalazione?

«No, zero. Un chilometro prima ho notato una macchina parcheggiata lungo il ciglio della strada, credo fosse della provinciale, con una donna al posto di guida. Non stava segnalando niente.

Poi, dopo alcune curve, ho visto arrivare la colonna dei ciclisti, preceduta di pochi metri dall’auto della municipale. Era come se la stesse scortando facendo da apripista, ma non aveva lampeggianti e nessuno sventolava bandierine per avvertire del passaggio, come ho visto fare durante le gare. Comunque, ripeto, io andavo a trenta all’ora ed ero nella mia corsia».

(...) Il suo camion è molto grosso e ha un rimorchio. Poteva circolare in quel tratto?

«Sì, non ci sono divieti per i tir. Del resto passano tutti di lì, è una via molto trafficata».

Si sente di dire qualcosa alla famiglia di Zanardi?

«Sono distrutto dal dolore, ma neanche immagino quello che possano provare in queste ore la moglie e il figlio di Alex. Mi dispiace tantissimo. Appena avrò modo, voglio parlare con loro. Lo farò, ma non attraverso il giornale».

