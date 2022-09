LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHE PIACERE L'IDEA DI VEDERE UN NUOVO WESTERN DI WALTER HILL, CHE VERRÀ PREMIATO STASERA IN SALA GRANDE A VENEZIA COL PREMIO CARTIER, "DEAD FOR A DOLLAR", MA CHE DISPIACERE RENDERSI CONTO DOPO DIECI MINUTI CHE QUEL TIPO DI CINEMA NON SI PUÒ PIÙ FARE. UN WESTERN DI LARGO RESPIRO COME QUESTO AVREBBE BISOGNO DI MEZZI MAGGIORI, DI FACCE MINORI PIÙ ADEGUATE, DI UNA FOTOGRAFIA MENO SEPPIATA PER FARE ANTICO - MA I SET MESSICANI SONO FAVOLOSI E LO SCONTRO WALTZ-DAFOE FUNZIONA…- VIDEO