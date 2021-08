“C’È UN AFFLUSSO DI POTENZIALI KAMIKAZE IN CITTÀ” - LE AGENZIE DI INTELLIGENCE DI USA, GB E GERMANIA LANCIANO L’ALLARME SU POSSIBILI ATTACCHI DELL’ISIS CONTRO LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE ALL’AEROPORTO DI KABUL - IL TIMORE È CHE CIÒ CHE RESTA DELLO STATO ISLAMICO SFRUTTI IL CAOS E LA RESSA NELLO SCALO PER LANCIARE UN ATTENTATO CONTRO CIVILI E MILITARI OCCIDENTALI…

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - C'è un alto e "specifico" rischio di attacchi dell'Isis contro le operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul condotte dagli occidentali. Lo riferiscono le intelligence di Usa, Gb e Germania citate dai media internazionali.

L'Isis nella regione ha attiva la costola 'Provincia del Khorasan' (l'antico nome persiano del territorio che abbraccia anche l'odierno Afghanistan), nata anni fa in competizione con l'estensione asiatica di al Qaeda.

Si temono in particolare attacchi suicidi contro militari e civili ancora imbrigliati nella ressa all'aeroporto. "C'è un afflusso di potenziali kamikaze in città", avvertono gli 007.

