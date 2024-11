Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Report torna a mettere nel mirino la ministra del Turismo Daniela Santanchè e la sua società editoriale Visibilia. L’esponente del governo Meloni rischia già di essere rinviata a giudizio per truffa all’Inps e falso in bilancio, ma la trasmissione diretta da Sigfrido Ranucci nell’inchiesta che andrà in onda domani su Rai Tre si concentra su nuove anomalie nella gestione delle aziende della ministra e soprattutto sul suicidio di Luca Ruffino.

È l’imprenditore che alla fine del 2022 ha salvato Visibilia investendo quasi due milioni di euro […] . […] Il giornalista Giorgio Mottola intervista Mirko Ruffino, il figlio dell’imprenditore conosciuto a Milano come il re delle amministrazioni condominiali.

Dall’ottobre del 2022 il padre inizia a investire in Visibilia e lo fa fino a diventarne azionista di maggioranza. Acquista azioni della società editoriale anche il giorno della morte, il 5 agosto del 2023. Per il figlio «c’è un legame tra il suicidio e Visibilia».

Il giovane Ruffino spiega che il padre forse sperava in un ruolo politico aiutando una ministra, ma a un certo punto avrebbe capito di «aver messo a rischio tutto quello che aveva costruito». Mirko non ha dubbi: «Ne sono arciconvinto — dice — si è sentito usato».

Mirko racconta anche di una riunione avvenuta tra il padre, la ministra Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Lui mi aveva fatto vedere una fotografia di un incontro che c’era stato, mi sembra che fosse un sabato, e c’era anche Ignazio La Russa. All’incontro si stava strutturando probabilmente l’acquisto di Visibilia».

La ministra però dice a Report : «Lo escludo ». E il presidente del Senato in una nota alla Rai scrive: «Non ho particolare memoria di questo incontro. Lo stesso Luca Ruffino a Repubblica il 22 luglio 2023 ha detto che “con il presidente del Senato non ho grandi frequentazioni”».

Report insiste sui rapporti tra Santanchè e i La Russa, ricordando che un socio arrivato recentemente in Visibilia, Alberto Compagnoli, ha una società con Marco Osnato, genero del fratello del presidente del Senato, Romano La Russa.

[…] Report poi pubblicherà nella puntata un audio di una riunione tra la ministra Santanchè e i giornalisti di una testata controllata da Visibilia, Pc professionale . Nell’audio la ministra chiederebbe ai dipendenti di lavorare tutti i giorni anche se formalmente in solidarietà (con un pezzo dello stipendio pagato dall’Inps).

«Ho voluto fare questa riunione — dice la ministra in questo audio — perché stiamo riorganizzando tutta la nostra casa editrice. Spero che venerdì firmeremo anche con i tre giornalisti, quelli di Visto . Per farvela breve, stiamo facendo l’accordo dove loro avranno il 50% in meno del loro stipendio ma lavoreranno il 100%».

[…] M Infine l’inchiesta di Report racconta i passaggi di denaro tra Santanchè, il compagno Dimitri Kunz e Flavio Briatore nel tentativo di trovare risorse per le società editoriali. Santanchè con Kunz e l’ex compagno Canio Mazzaro «comprano nel dicembre del 2021 una società inattiva, Ginissima, che vendeva scarpe online e di proprietaria di una romena, Gina Banyoc». Una volta acquisita, secondo Report , «in questa scatola vuota vengono inseriti 6 milioni di euro di debiti di Visibilia». Poi Santanchè incassa un milione di euro che mette in Visibilia da Briatore, che acquista le quote della ministra e di Kunz nel Twiga. Per arrivare a questa cifra la struttura balneare viene valutata 15 milioni di euro.

Ma, sostiene Report , «nel 2018 l’imprenditore piemontese la aveva acquistata a 3,9 milioni». Un anno dopo la compravendita di quote del Twiga, Briatore insieme a Kunz prende in gestione lo storico ristorante di Cortina d’Ampezzo, El Camineto. Briatore investe 50 mila euro. Ma qualche giorno fa ha rivenduto le quote per 200 mila euro: a pagarle Kunz e il terzo socio, l’imprenditore kazako Andrey Toporov.

Quest’ultimo legato a Viktor Kharitonin, un oligarca russo. Santanchè da tempo sostiene la costruzione di un eliporto a Cortina: «Poco tempo fa — conclude Report — ha presentato al Comune un progetto per la costruzione di un eliporto l’emissario dell’oligarca russo, Andrey Toporov ».

