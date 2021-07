“È L’ORA DELL’APERTIVO PURE PER I CINGHIALI!” – UN'ALTRA SCENA DA CAPITALE BESTIALE: IERI UN CINGHIALE È STATO FILMATO A MONTEMARIO MENTRE PASTEGGIAVA VICINO A UN CASSONETTO DOPO AVER FATTO A PEZZI UNA BUSTA DELLA MONNEZZA – INCURANTE DELLA AUTO CHE GLI PASSAVANO ACCANTO, L’UNGULATO HA APPREZZATO LO STUZZICHINO PRE-PARTITA… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

Se ne sono visti tanti, in giro, in queste settimane, in tutti i quartieri, soprattutto nei pressi di parchi e tenute agricole a Roma nord. Per questo il livello di familiarità con gli onnipresenti cinghiali è cresciuto, residenti e commercianti non hanno più paura. A testimoniarlo è anche la scena girata alle 19.05 dell’11 luglio 2021 nei pressi di piazza Guadalupe, zona Monte Mario.

Mancavano 120 minuti al fischio d’inizio di Inghilterra-Italia e tutti i pensieri andavano lì, alla finale degli Europei. «Eccolo, il cinghialotto nostro!» esclama il guidatore, che prontamente impugna il telefonino e riprende l’ungulato mentre pasteggia vicino a un cassonetto. Nel filmato si vede l’animale tutto soddisfatto, alle prese con una busta di avanzi di cibo aperta, e se ne sente il grugnito. Ormai non si spaventa più nessuno, anzi. Fanno quasi tenerezza.

Protagonista della scenetta metropolitana è stato il giornalista televisivo e blogger Giovanni Lucifora, che nella sua pagina Fb, dove ha postato il video, ha aggiunto un guizzo di ironia: «Aperitivo pre-partita. Daje!» Con tanto di simboletto tricolore. Due ore dopo la partita è iniziata. Forza Italia. Forza cinghiali. Lunga vita alla capitale bestiale. Ma il cinghialotto-portafortuna mica si era mosso da lì: continuava a divorare le leccornie traboccanti dai secchi, disinteressato alle imprese di Chiellini & Co.

