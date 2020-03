Da “la Zanzara - Radio 24”

“L’altro giorno ho detto a Rocco: non ci crederai ma l’ultimo cazzo che ho preso è proprio il tuo sul set. Orami è passato quasi un mese, eravamo a Budapest alla fine di febbraio. Ci siamo messi a ridere, ma alla fine è quasi un mese che non scopo. Tutte le produzioni sono bloccate”. Così Malena Mastromarino, detta Malena la pugliese, attrice hard, a La Zanzara su Radio 24. “Dopo le scene girate con Rocco – racconta Malena – ho fatto appena in tempo a rientrare in Puglia ed ho chiuso le gambe con la serranda. Qui vivo con mia madre, che devo fare? L’ultima volta che ho fatto sesso è stato per completare un film a tre con Rocco e Martina Smeraldi. Erano le ultime scene da fare”.

Malena si masturba? “Ma certo. Ma non riesco a fare la masturbazione da sola, dev’essere condivisa, e allora ieri mi sono fatta una bella videochiamata con un mio amico e gli ho detto: guardami adesso. Ma non lo faccio tutti i giorni, non sono seriale. Perché ho sempre questa fissazione che devo essere guardata. Non mi masturbo da sola, ho bisogno di qualcuno che mi guarda. Oppure faccio un video e lo mando a qualcuno che in quel momento non può guardare. Ma la cosa indispensabile è essere guardata”. Stai pensando a quando tornerà la vita normale?: “Sono fortemente preoccupata, perché i miei scopamici sono già scatenati con messaggi pazzeschi. Quindi mi sa che quando torneremo tutti alla vita normale, io dovrò rinchiudermi e scomparire”.

Ma quanti ne hai di questi scopamici?: “Due o tre con cui periodicamente…non vario molto”. Facci sognare un attimo. Ma è vero che il vero orgasmo tu lo provi col sesso anale?: “Ho fatto un video che sta spopolando. Con la penetrazione in vagina arrivo al punto massimo dell’eccitazione, riesco anche a venire, però poi sento che c’è qualcosa che mi manca e quindi va completato l’atto. Se voglio avere l’orgasmo più completo e coinvolgente...lo devo prendere dietro, nel culo”.

Anche sul set riesci a provare orgasmi?: “Beh, devo dire che se ho un partner molto coinvolgente e non ci sono molte interruzioni, succede”. Una curiosità, ti piace il premier Conte?: “A me no, non arrapa. Ma ho un gruppo Telegram di ragazze, le Malenite. Ovviamente abbiamo il divieto di mandare foto hard e quant’altro. E devo dire che Loro sono tutte fans di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille”

