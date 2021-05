12 mag 2021 19:08

“C’E’ SPERANZA PER TUTTI, PERSINO PER VOI” – CHECCO ZALONE SI SCAGLIA CONTRO I LADRI DEL FURGONE DEI CALCIATORI IN CARROZZINA - IL MEZZO (DANNEGGIATO) E LE ATTREZZATURE SONO STATI POI RITROVATE NELLA NOTTE DI LUNEDÌ - IL VEICOLO È STATO RUBATO A TRANI SUL SAGRATO DELLA CHIESA, MALGRADO FOSSE VISIBILE CHE SAREBBE SERVITO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E ATLETI CON DISABILITÀ...