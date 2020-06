“C’È SEMPRE UN 10/15% CHE NON È COMPOSTO DA BRAVE PERSONE” – NUOVA GAFFE DI JOE BIDEN CHE, RISPONDENDO SULLE QUESTIONI RAZZIALI, HA SPARATO: “LA GRANDE MAGGIORANZA SONO PERSONE PERBENE ED È A LORO CHE MI RIVOLGO” – UNA FRASE CHE RICORDA QUELLA PRONUNCIATA NEL 2016 DA HILLARY CLINTON CHE IN CAMPAGNA ELETTORALE DISSE CHE METÀ DELL’ELETTORATO DI TRUMP ERA DA METTERE NEL “PANIERE DEI DEPLOREVOLI…” – VIDEO

Da "www.adnkronos.com"

“«Probabilmente c'è sempre un 10-15% che non è composto da brave persone, ma questo non è quello che siamo, la grande maggioranza sono persone perbene ed è a loro che mi rivolgo». È quanto

Ha detto Joe Biden in una town hall virtuale con i giovani americani, durante la quale, rispondendo alle domande di diversi giovani afroamericani, si è concentrato sulle questioni razziali e la violenza della polizia. Parlando dell'omicidio di George Floyd, l'ex vice presidente ha detto che come uomo bianco non può comprendere a fondo la sensazione di pericolo che un afroamericano prova quando si trova a che fare con le forze dell'ordine.

Ma ha sottolineato come questa trageda debba essere come «un campanello d'allarme» per affrontare finalmente «il razzismo sistematico». Il candidato democratico ha poi fatto riferimento a Donald Trump, sottolineando che «l'odio non è nato con Donald Trump e non finirà con lui». Ma, ha aggiunto, «le parole del presidente contano, non importa quale presidente sia».

