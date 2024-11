Dagotraduzione da Hugh Dougherty per www.thedailybeast.com

DONALD TRUMP - JEFFREY EPSTEIN

Jeffrey Epstein si è descritto come "l'amico più intimo" di Donald Trump e ha affermato di avere una conoscenza approfondita delle sue abitudini sessuali, inclusi il tradimento dei suoi migliori amici, secondo le registrazioni ottenute esclusivamente dal “Daily Beast”.

Epstein si è persino vantato della sua vicinanza a Trump e alla sua attuale moglie Melania, affermando che "la prima volta che ha dormito con lei è stato sul mio aereo", soprannominato Lolita Express .

Epstein parlò a lungo di Trump con l'autore Michael Wolff nell'agosto 2017, due anni prima di essere trovato morto nella sua cella di prigione. Wolff stava facendo ricerche per il suo bestseller esplosivo “Fire and Fury” in quel momento.

JEFFREY EPSTEIN- DONALD TRUMP

Le registrazioni gettano ulteriore luce sulla lunga relazione di Trump con Epstein e alimenteranno il dibattito sul carattere del candidato repubblicano, in particolare sui suoi atteggiamenti e sulla sua condotta nei confronti delle donne, a pochi giorni dalle elezioni.

Le registrazioni raccontano la versione di Epstein della relazione tra due ex amici e dei loro percorsi molto diversi: uno verso l'infamia, la prigione e il suicidio; l'altro verso il potere, lo Studio Ovale e la sua condanna penale per aver pagato del denaro per tacere a una pornostar.

I sostenitori di Trump hanno parlato della diffusione dei nastri come di “false diffamazioni” e “interferenza elettorale”.

Le registrazioni offrono anche uno spaccato insolito dell'amicizia tra due uomini ricchi e potenti che spesso uscivano insieme in città, a caccia di donne a New York e ad Atlantic City.

Jeffrey Epstein - Peter Thiel - Thomas Barrack – Vitaly Churkin - donald trump - the wall street journal

Epstein ha fatto un ritratto complicato di Trump. Lo ha definito "affascinante" e "sempre divertente", capace di una straordinaria abilità nel vendere e ha lasciato intendere di essere personalmente a favore delle politiche di Trump sulla "roba transgender". Ma ha affermato che Trump era un traditore seriale nei suoi matrimoni e amava "scopare le mogli dei suoi migliori amici".

Ha anche affermato che, sebbene Trump abbia degli amici, in fondo era un uomo senza amici e incapace di gentilezza. E ha affermato che Trump si era sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione del cuoio capelluto per calvizie e si faceva chiamare "The Trumpster".

donald trump ghislaine maxwell 1

Alla domanda di Wolff: "Come fai a sapere tutto questo?", Epstein rispose: "Sono stato l'amico più intimo di Donald per 10 anni".

Wolff ha condiviso le registrazioni con il “Daily Beast” prima di discuterne sul suo podcast “Fire and Fury” lunedì. Giovedì Wolff ha anche detto che il pedofilo ha mostrato foto di Trump con giovani donne in topless sedute sulle sue ginocchia.

Wolff afferma di avere fino a 100 ore di registrazioni di interviste con Epstein, tra cui quelle derivanti dal suo utilizzo come fonte per “Fire and Fury” e da anni di incontri in cui il finanziere caduto in disgrazia sembrava volere che Wolff scrivesse una sua biografia. Wolff ha affermato di aver deciso di pubblicare parti dell'archivio dopo che una nuova accusatrice, un'ex Miss Svizzera, ha affermato la scorsa settimana che Trump l'aveva palpeggiata nel 1992.

Trump, Melania, Epstein e Maxwell

Le persone che lavorano alla campagna di Trump hanno già attaccato Wolff per aver pubblicato l'audio di Epstein, definendo "uno scrittore caduto in disgrazia che inventa regolarmente bugie per vendere libri di narrativa perché è chiaro che non ha morale o etica".

Un portavoce ha rinnovato l'attacco sabato e ha detto: «Ha aspettato pochi giorni prima delle elezioni per fare stravaganti false diffamazioni, tutto nel tentativo di impegnarsi in una palese interferenza elettorale per conto di Kamala Harris. È un giornalista fallito che sta ricorrendo alla menzogna per attirare l'attenzione».

MELANIA TRUMP PRINCIPE ANDREA, GWENDOLYN BECK E JEFFREY EPSTEIN A UN PARTI A MAR-A-LAGO

[…] è la descrizione che Epstein fa del comportamento di Trump nei confronti delle donne ad attirare la maggior parte dell'attenzione. Nel nastro si può sentire Epstein dire: «È un essere umano orribile. Fa cose cattive ai suoi migliori amici, alle mogli dei migliori amici, a chiunque cerchi per primo di ottenere la loro fiducia e la usa per fare loro cose cattive.

In un'occasione, ha affermato Epstein, Trump ha portato una donna in quella che lui chiamava "la Sala Egizia" in un casinò di Atlantic City. Epstein ha affermato: «È uscito dopo e ha detto, “È stato grandioso, è stato grandioso. L'unica cosa che mi piace davvero fare è fottere le mogli dei miei migliori amici. È semplicemente il massimo”»

donald trump jeffrey epstein 3

Epstein ha anche affermato che Trump aveva un piano elaborato per fare sesso con le mogli dei suoi amici. Chiamava gli uomini nel suo ufficio alla Trump Tower per chiedere loro della loro vita sessuale e offriva loro sesso con le concorrenti dei concorsi di bellezza. Lo faceva mentre le mogli erano, all'insaputa dei loro mariti, in ascolto tramite vivavoce, in modo da poterle sedurre sulla base del fatto che i loro mariti le avevano tradite.

donald trump jeffrey epstein 2

[…] Il nastro di Epstein include un'accusa, impossibile da verificare, secondo cui Trump avrebbe avuto una relazione con una politica mentre era alla Casa Bianca. Epstein non ha fornito prove. Ha anche affermato che Trump ha tradito sia la sua prima moglie Ivana che la seconda moglie Marla Maples con "una ragazza nera". In una sezione, Epstein ha usato un insulto razziale in yiddish per riferirsi alle donne nere e ha affermato che Trump si è vantato con lui, "Sto fottendo tutte queste donne nere".

il party di epstein e trump 8

Il nastro mescola accuse sessuali con altri aspetti della vita di Trump. All'inizio della registrazione si sente Epstein dire: «Probabilmente sai che si è sottoposto a una riduzione del cuoio capelluto. Sta avendo la stessa calvizie maschile che abbiamo tutti noi. Si è sottoposto a una riduzione del cuoio capelluto. È isterico». […]

donald trump il party di epstein e trump 6 il party di epstein e trump 9 il party di epstein e trump 11 il party di epstein e trump 10 il party di epstein e trump 1 il party di epstein e trump 7