“LA RUSSIA NON AVRÀ MAI SUCCESSO IN UCRAINA” – JOE BIDEN È CONVINTO CHE KIEV RESISTERÀ E PUTIN ALLA FINE PERDERÀ LA GUERRA. SARÀ ANCHE COSÌ, MA LA RUSSIA ANCHE OGGI STA BOMBARDANDO A TAPPETO IL TERRITORIO DEL PAESE VICINO, DOPO CHE IERI MISSILI BALISTICI, DA CROCIERA E DRONI SONO ARRIVATI FINO A LEOPOLI, PROVOCANDO BLACKOUT E COSTRINGENDO GLI ABITANTI DI KIEV A TORNARE NEI RIFUGI...

BIDEN, LA RUSSIA NON AVRÀ MAI SUCCESSO IN UCRAINA

JOE BIDEN E ZELENSKY

(ANSA) - Joe Biden condanna in una nota "nei termini più forti possibili, la continua guerra della Russia contro l'Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell'oscurità".

"Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato", aggiunge. "Gli Stati Uniti - prosegue - continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 paesi a sostegno dell'Ucraina", promette.

vladimir putin - kgb

"Questa coalizione - ricorda Biden - sta fornendo all'Ucraina equipaggiamento militare di fondamentale importanza, tra cui sistemi di difesa aerea e intercettori. Come ho annunciato al vertice della Nato a luglio, gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno fornito all'Ucraina l'equipaggiamento per altri cinque sistemi di difesa aerea strategici e ho ristabilito la priorità delle esportazioni di difesa aerea degli Stati Uniti in modo che vengano inviate prima all'Ucraina.

Gli Stati Uniti stanno inoltre inviando in massa apparecchiature energetiche all'Ucraina per riparare i suoi sistemi e rafforzare la resilienza della rete energetica ucraina". "Come ho detto al presidente Zelensky il 23 agosto - conclude il presidente - il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è incrollabile.

BOMBARDAMENTO RUSSO SU KIEV

Da febbraio 2022, il popolo ucraino si è difeso coraggiosamente dall'invasione russa, riprendendo più della metà del territorio che le forze russe avevano sequestrato nei primi giorni della guerra. L'Ucraina rimane una nazione libera, sovrana e indipendente e le forze ucraine combattono ogni giorno per difendere la loro patria e la loro libertà. Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo ucraino finché non prevarrà"

MISSILE RUSSO SU HOTEL A KRYVYI RIH, DUE MORTI E 5 DISPERSI

BOMBARDAMENTO RUSSO SU KIEV

(ANSA) - E' di due morti, quattro feriti e cinque dispersi il bilancio di un attacco russo sulla cittadina di Kryvyi Rih, città nell'oblast di Dnipropetrovsk, nell'est dell'Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent. Un missile - secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul - ha colpito un hotel. I feriti sono stati trasportati in ospedale. "L'operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando" ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell'amministrazione militare distrettuale.

DECOLLANO BOMBARDIERI RUSSI, SCATTA ALLARME IN UCRAINA

(ANSA-AFP) - Un nuovo decollo di bombardieri russi ha fatto scattare l'allerta aerea Ucraina. Lo hanno riferito le autorità di Kiev. L'allarme è scattato in varie regioni.

VLADIMIR PUTIN - KURSK

Secondo l'aeronautica militare di Kiev, "bombardieri e droni russi stanno volando verso l'Ucraina". Si tratta di numerosi Tu-95ms (bombardieri) che sono partiti dalla base aerea di Engels (Russia sud-occidentale). Inoltre "missili potrebbero entrare nello spazio aereo ucraino tra circa due ore", ha aggiunto su Telegram l'aeronautica ucraina.

Nuovo attacco aereo russo sull'Ucraina con droni e missili

(ANSA) - La Federazione Russa ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Unian. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti.

volodymyr zelensky con i primi f 16

UCRAINA, PIOGGIA DI FUOCO. E A KIEV SI TORNA NEI RIFUGI

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili per “il Messaggero”

L'attacco più grande e spietato da parte della Russia. Ha preso di mira l'energia, quanto fa vivere il Paese, mirando a interruzioni di corrente e del trasporto di armi. Di fatto ha provocato il blackout in tutta l'Ucraina. Colpite le infrastrutture energetiche, tra cui la grande centrale idroelettrica di Kiev, a Vyshgorod. Il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Kovalenko, ha rassicurato che la diga non è in pericolo.

biden zelensky vertice nato

Questo era l'obiettivo. Morti, almeno sei, feriti e paura. E la popolazione di nuovo nei rifugi e nelle metropolitane, come a inizio di una guerra che sembra non finire mai. Centinaia di droni e missili hanno colpito dapprima Kiev, dove la gente è corsa a ripararsi nelle metropolitane e nei rifugi per proteggersi dalla pioggia di fuoco: in tutto le esplosioni hanno coinvolto 15 regioni.

Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Lutsk e Kryvyi Rih. I governatori delle regioni meridionali di Odessa e Zaporizhzhia, così come quello della regione di Kharkiv hanno invitato i residenti a mettersi al riparo.

attacco russo a kiev 3

[…] Nella capitale, Kiev, è stato introdotto il blackout di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni. Quattro stazioni della metropolitana sono state trasformate in rifugi. Il massiccio attacco russo di ieri ha preso di mira l'industria dell'energia ucraina, «la situazione è difficile», ha dichiarato il ministro dell'Energia, Herman Galushchenko, come riporta l'Ukrainska Pravda. Nei raid sull'Ucraina le forze russe hanno anche colpito «siti di stoccaggio di armamenti aerei trasferiti dai Paesi occidentali negli aeroporti nelle regioni di Kiev e Dnipro», riferisce il ministero degli Esteri di Mosca.

Altri obiettivi colpiti, sarebbero infrastrutture energetiche impiegate per il «funzionamento del complesso militare-industriale dell'Ucraina».

VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN

«Per fermare i bombardamenti crudeli contro le città ucraine, è necessario distruggere i luoghi da cui vengono lanciati i missili russi. L'Ucraina ha bisogno di armi a lungo raggio e dell'autorizzazione dei nostri partner a usarle contro obiettivi russi - l'appello del premier ucraino, Denys Shmyhal - Contiamo sul sostegno dei nostri alleati. E la faremo pagare alla Russia».

Sotto attacco l'ovest e il sud dell'Ucraina. Dopo l'incursione ucraina a Kursk, il Cremlino dichiara che sono saltati possibili negoziati per un cessate il fuoco. […]