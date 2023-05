26 mag 2023 10:13

“LA RUSSIA RISCHIA LA RIVOLUZIONE COME NEL 1917” - IL CAPO DELLA BRIGATA WAGNER, EVGENY PRIGOZHIN: “I FIGLI DELLE FAMIGLIE PIÙ POVERE VENGONO MANDATI A MORIRE AL FRONTE, MENTRE QUELLI DELLE ÉLITE SONO TENUTI AL RIPARO DALLA GUERRA. PRIMA SI SOLLEVERANNO I SOLDATI, POI I LORO CARI. CE NE SONO GIÀ DECINE DI MIGLIAIA, PARENTI DI COLORO CHE SONO STATI UCCISI. E PROBABILMENTE CE NE SARANNO CENTINAIA DI MIGLIAIA, NON POSSIAMO EVITARLO” - LA RUSSIA INVIA IN BIELORUSSIA LE ARMI TATTICHE NUCLEARI…