“LA RUSSIA VUOLE RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI, E LI RAGGIUNGERÀ” – DAL CREMLINO DA UN LATO CONTINUANO A OSTENTARE SICUREZZA, MA DALL’ALTRO SI MOSTRANO SEMPRE PIÙ PRONTI ALLA TRATTATIVA: “NON PUNTIAMO A UN CAMBIO DI REGIME A KIEV” – POI ACCUSANO L’UCRAINA PER GLI ATTACCHI ALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA. DOVE LA SITUAZIONE È SEMPRE PIÙ PERICOLOSA: LE BOMBE ORMAI SONO A POCHI METRI DI DISTANZA…

PUTIN ZELENSKY

CREMLINO, 'IN UCRAINA RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI'

(ANSA) - "La Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi, e li raggiungerà". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito all'operazione militare in Ucraina, rispondendo al presidente Volodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di non volere negoziare con Kiev e di essere invece intenzionata ad ottenere solo una pausa nelle ostilità. Lo riferisce l'agenzia Tass.

CREMLINO, CONVINCERE KIEV A SMETTERE ATTACCHI ZAPORIZHZHIA

GUERRA IN UCRAINA - MAPPA DELLE AVANZATE AL 18 NOVEMBRE 2022 - GRAFICA CORRIERE DELLA SERA

(ANSA) - La Russia chiede a tutti i Paesi di usare la loro influenza per convincere "l'esercito ucraino a smettere di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.

CREMLINO, 'NON PUNTIAMO A CAMBIO DI REGIME A KIEV'

(ANSA) - Il fine dell'operazione militare russa in Ucraina non è provocare un cambio di regime a Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.

CREMLINO, 'TROVEREMO CHI HA UCCISO I PRIGIONIERI RUSSI'

bombardamento russo su zaporizhzhia 11

(ANSA) - "Senza dubbio, la Russia cercherà coloro che hanno commesso questo crimine, che devono essere trovati e puniti". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito all'uccisione di dieci prigionieri russi con un colpo alla testa da parte delle forze ucraine, denunciata da Mosca. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

007 GB, A NORD-EST LE TRUPPE RUSSE SONO PIÙ VULNERABILI

vladimir putin al club valdai di mosca 2

(ANSA) - "Negli ultimi sette giorni le forze russe hanno continuato a dare priorità alla costruzione di posizioni difensive, quasi certamente parzialmente presidiate da riservisti mobilitati scarsamente addestrati, intorno al settore di Svatove, nell'Oblast di Lugansk, nell'Ucraina nord-orientale". Lo dichiara l'intelligence del ministero della Difesa britannico su twitter.

"Con la linea del fronte russo sud-occidentale ora più facilmente difendibile lungo la riva orientale del fiume Dnipro, il settore di Svatove è probabilmente ora un fianco operativo più vulnerabile delle forze russe. Secondo l'intelligence britannica, "essendo un importante centro abitato all'interno dell'Oblast di Lugansk, i leader russi considereranno molto probabilmente il mantenimento del controllo di Svatove una priorità politica".

droni ucraini attaccano navi russe in crimea 1

"Tuttavia, è probabile che i comandanti stiano lottando con le realtà militari del mantenimento di una difesa credibile, tentando al tempo stesso di finanziare le operazioni offensive più a sud, a Donetsk. La capacità difensiva e offensiva russa continua ad essere ostacolata da gravi carenze di munizioni e di personale specializzato".

Raid russo su Zaporizhizia

AIEA,ESPLOSIONI ZAPORIZHZHIA VICINO REATTORI, METRI NON KM

(ANSA) - Alcune esplosioni sono avvenute vicino ai reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sul suo sito riportando le parole del Dg Rafael Grossi riferendosi ai bombardamenti di due giorni fa e di ieri nell'area dell'impianto nucleare più grande dì'Europa.

putin zelensky

"Anche se non c'è stato un impatto diretto sui principali sistemi di sicurezza nucleare dell'impianto, i bombardamenti si sono avvicinati pericolosamente ad essi. Stiamo parlando di metri, non di chilometri", ha detto Grossi, sottolineando che le esplosioni sono state tra le più intense degli ultimi mesi.

ZELENSKY, IERI BOMBARDATO 400 VOLTE L'EST DELL'UCRAINA

(ANSA) - "L'esercito russo ha bombardato ieri l'Est dell'Ucraina per 400 volte. Le battaglie più feroci sono in corso nella regione di Donetsk. Nel Sud del Paese stiamo mantenendo la difesa, stiamo distruggendo in modo coerente e calcolato il potenziale degli occupanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video su Facebook.

bombardamento russo su zaporizhzhia 10 bombardamento russo su zaporizhzhia 13 bombardamento russo su zaporizhzhia 8 ZAPORIZHZHIA