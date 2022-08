14 ago 2022 16:48

“SALMAN RUSHDIE È SULLA VIA DELLA GUARIGIONE” – L’AGENTE DELLO SCRITTORE, ACCOLTELLATO VENERDÌ, È OTTIMISTA: “LE FERITE SONO GRAVI MA LE SUE CONDIZIONI SONO AVVIATE SULLA STRADA GIUSTA” – LA PROCURA HA DECISO DI NON FISSARE UNA CAUZIONE: “ANCHE SE DOVESSIMO STABILIRLA A UN MILIONE, CORRIAMO IL RISCHIO CHE POSSA ESSERE PAGATA. DIETRO L’OPERAZIONE CI SONO GRUPPI E ORGANIZZAZIONI PIÙ GRANDI, BEN OLTRE I CONFINI DELLA NOSTRA CONTEA” – L’IRONIA DI “CHARLIE HEBDO”: “LA RELIGIONE NON DIMENTICA PERCHÉ VUOLE ESSERE ETERNA, MA NULLA GIUSTIFICA UNA CONDANNA A MORTE…”