CON IL FILO DIRETTO TRUMP-PUTIN, A COSA SERVE L’AMBASCIATORE AMERICANO IN RUSSIA? A NULLA - E INFATTI JON HUNTSMAN ANNUNCIA LE SUE DIMISSIONI A TRUMP: LASCERÀ L’INCARICO DAL 3 OTTOBRE - NON PER FRIZIONI CON L’AMMINISTRAZIONE O PER LE BEGHE DEL RUSSIAGATE: HUNTSMAN, EX GOVERNATORE DELLO UTAH, STAREBBE INFATTI PENSANDO DI CANDIDARSI NUOVAMENTE – VIDEO