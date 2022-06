12 giu 2022 20:10

“SALVINI? QUANDO DEVO SENTIRE CERTE COSE MI SEMBRA VERAMENTE ASSURDO” – ELODIE , MADRINA DEL GAY PRIDE DI ROMA, NE APPROFITTA PER MANDARE L’ENNESIMA STOCCATE AL “CAPITONE”: "NON VORREI APRIRE IL DISCORSO SALVINI, PERÒ QUANDO LEGGO DETERMINATE COSE, È ASSURDO. CERTE COSE NON VORREI PROPRIO SENTIRLE PERCHÉ STIAMO PARLANDO DELLA BASE, DELLA CORRETTEZZA, DI ESSERE UN ESSERE UMANO CORRETTO…” - VIDEO