28 nov 2019 20:10

“SALVINI VALE COME UNA PANDA USATA” – OLIVIERO TOSCANI COMMENTA LA SENTENZA CHE LO CONDANNA A PAGARE 8MILA EURO PER AVER DIFFAMATO IL CAPITONE: “PASSERÒ ALLA STORIA PER AVER SPESO SOLDI PER DIRE LA VERITÀ SU QUESTO PERSONAGGIO. LUI VOLEVA 800MILA MA NE BECCA SOLO 8MILA. IN QUESTO CASO, SONO SOLDI BEN SPESI”